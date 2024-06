Agente de Di María diz não ter proposta do Brasil e avalia futuro

Em contato telefônico com a GOAL, empresário Lisandro Pirosanto não tem pressa para definir o futuro do atacante argentinox

O empresário de Ángel Di María, Lisandro Pirosanto, disse em contato telefônico com a GOAL que não recebeu propostas do futebol brasileiro pelo veterano. Contudo, não descarta o retorno à América do Sul em meio à indefinição sobre o futuro.

"Não gosto de tratar essas informações na imprensa, mas não tem nada, não tem proposta do Brasil [por Ángel Di María]", disse o representante do atacante argentino em entrevista à reportagem.

"Ainda não tem nada definido sobre o futuro dele [Ángel Di María], a gente pode voltar [à América do Sul], mas não tem nada definido", acrescentou o empresário do atacante no contato com a equipe da GOAL.

