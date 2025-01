Achar novo destino para Ansu Fati, recompensar Raphinha e os seis movimentos que o Barcelona precisa tomar na janela de janeiro

Os culés provavelmente não terão recursos para investir em novas contratações, mas Joan Laporta continuará bastante ocupado no próximo mês

Depois de afastar a ameaça de falência, acionando uma alavanca econômica após a outra, Joan Laporta declarou com orgulho em julho que o Barcelona estava "no caminho da normalidade". O presidente do clube afirmou que os catalães estavam novamente em posição de contratar alguns dos principais talentos do futebol.

No entanto, durante a janela de transferências de julho, o Barça trouxe apenas um jogador de alto perfil: Dani Olmo, contratado do RB Leipzig por €60 milhões de euros. No entanto, nem mesmo conseguiram registrar o espanhol a tempo para o início da temporada 2024/25, devido aos problemas financeiros contínuos.

No fim das contas, o Barça precisou de uma lesão oportuníssima de Andreas Christensen, que abriu espaço no teto salarial, e uma dispensa especial da LaLiga para poder escalar Olmo - mas apenas para a primeira metade da temporada, enquanto o clube trabalhava para equilibrar as contas. O status de Olmo para a segunda metade da temporada permanece incerto, depois que o apelo do clube para registrar o jogador para o restante da campanha foi rejeitado. Isso significa que o Barcelona tem trabalho a fazer para evitar uma situação verdadeiramente embaraçosa.

Mas, deixando isso de lado, o que mais o Barça poderá realmente fazer em janeiro? Será que poderão fortalecer a equipe de Hansi Flick? Ou o único objetivo será manter o que já têm? A GOAL explica tudo abaixo...