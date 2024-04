Quem é Gabriely Miranda, a namorada do atacante Endrick?

Parceira do futuro jogador do Real Madrid é modelo e tem quase um milhão de seguidores nas redes sociais

Endrick, atacante do Palmeiras, da Seleção Brasileira, e, no futuro, do Real Madrid, está vivendo um romance com Gabriely Miranda. A jovem de 21 anos tem seu nome cada vez mais famoso nas redes sociais, tanto por seu namoro com a promessa, quanto por sua carreira profissional.

Desde outubro do ano passado em relação com o jogador, ela apareceu pela primeira vez com ele na partida entre Brasil e Argentina, em novembro. No entanto, a junção só foi oficializada no Instagram na premiação da Bola de Prata da ESPN, na qual Endrick saiu como vencedor de dois prêmios - o de revelação e o de gol mais bonito do Brasileirão 2023.

Abaixo, a GOAL apresenta quem é Gabriely Miranda, o contrato de namoro existente entre os jovens e mais sobre a modelo.