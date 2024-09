Os 25 jogadores com os melhores ratings do EA Sports FC 25

Aitana Bonmatí, Mbappé, Rodri e Haaland dividem a liderança do ranking com o maior overall no game; confira o top-25 na íntegra

O EA Sports FC 25 começou a divulgar os tão aguardadas ratings, conhecidos também como "overall", dos principais jogadores que estarão na próxima edição do game. A lista, revelada na última segunda-feira (9), destaca tanto atletas masculinos quanto femininos, e reflete o desempenho dos jogadores na temporada 2023/2024. O lançamento do jogo está marcado para 27 de setembro, com versões para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC. O ranking é liderado por quatro atletas que alcançaram o rating 91: Aitana Bonmatí, Kylian Mbappé, Rodri e Erling Haaland. Entre os destaques do ranking está o brasileiro Vinícius Júnior, que começa com um overall de 90, o segundo melhor do game. Além de Vini Jr., Alisson (89) aparece como um dos principais nomes brasileiros na classificação. Com a GOAL, confira a seguir os 25 melhores jogadores e jogadores do EA Sports FC 25...