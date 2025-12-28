Tensão com Vinícius Jr: mudança de aposta no ataque?

Após ser vaiado e aumentar as especulações, Vinícius pode perder a titularidade contra o Betis. Analisamos as alternativas ofensivas.

Mercado de artilheiros do Real Madrid

Cotações:

Kylian Mbappé 1.55

Endrick 2.15

Vinícius Júnior 2.15

Rodrygo Goes 2.80

As cotações são cortesia da Superbet. Atualizadas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A titularidade de Vinícius em dúvida

Vinícius Júnior passou de ser o jogador favorito da torcida a se tornar um dos mais criticados, principalmente por seu baixo desempenho nas temporadas recentes. A exigência do entorno madridista tem crescido à medida que suas atuações deixaram de fazer a diferença de forma constante.

Os números refletem essa queda de desempenho: apenas 13 gols no ano e somente 5 na presente temporada, números muito abaixo do esperado para um ponta chamado a liderar o ataque do Real Madrid.

O descontentamento da torcida ficou claramente exposto na grande vaia que Vinícius recebeu ao ser substituído no jogo contra o Sevilla. Um gesto contundente que evidenciou a ruptura emocional entre o jogador e parte do público do Bernabéu.

Como resposta, Vinícius retirou de suas redes sociais sua foto com o Real Madrid e a substituiu por uma com a seleção brasileira.

A tensão é evidente e as dúvidas sobre sua titularidade contra o Betis são grandes, já que não apenas a relação com a torcida parece danificada, mas também o momento interno da equipe não atravessa sua melhor fase.

Mbappé: uma aposta certa para marcar um gol

Um cenário completamente oposto é vivido por Kylian Mbappé, atual artilheiro da liga com 18 gols, consolidado sem discussão como a principal referência ofensiva do Real Madrid.

O atacante francês atravessa um grande momento individual e se tornou uma aposta confiável para marcar em cada partida. Sua capacidade de gerar perigo e definir em momentos-chave o mantém como a arma mais constante da equipe.

Apesar das dúvidas que cercam o desempenho coletivo do Madrid, Mbappé continua respondendo com gols, sustentando a equipe desde o ataque e demonstrando por que é o líder natural na linha de frente ofensiva.

Endrick é uma possível opção para marcar gol?

Não tem sido nada fácil a situação de Endrick no Real Madrid, obrigado a ver o tempo passar no banco de reservas e com muito poucas oportunidades para se mostrar em campo.

Com Carlo Ancelotti, recebeu escassas opções, e agora, sob a direção de Xabi Alonso, mal pôde somar minutos, o que freou sua adaptação e continuidade na equipe.

Suas aparições se limitaram a alguns jogos da Copa do Rei e a minutos muito pontuais na Liga dos Campeões, um claro sinal de que Endrick não parece ser uma carta ofensiva de plena confiança para o treinador.

Por este motivo, a opção de um empréstimo ao Lyon é vista como muito provável.

Nesse contexto, uma cotação por gol de Endrick não é especialmente atraente, ainda mais quando o atacante parece estar mais focado em uma possível saída do clube do que em se tornar uma alternativa ofensiva real para o conjunto merengue.

A oportunidade mais atraente do mercado

Como última opção no ataque, Rodrygo aparece como uma grande oportunidade de aposta, com uma cotação atraente para uma anotação. Seu perfil se encaixa bem em um contexto onde outras peças ofensivas geram mais dúvidas.

Embora não tenha tido um desempenho estelar, Rodrygo tem se consolidado dentro do tridente ofensivo e, sem ser a grande figura, costuma responder em campo quando a equipe precisa.

Com apenas um gol na temporada, pode parecer uma opção distante à primeira vista. No entanto, esse registro não reflete totalmente sua influência nem sua presença constante em áreas ofensivas.

Sua participação contínua nos jogos do Real Madrid aumenta suas probabilidades de gol e o torna, talvez, na alternativa mais atraente no ataque se Vinícius finalmente não for titular.