Parimatch é confiável? Confira nossa análise detalhada

É essencial aos apostadores verificar se a Parimatch é confiável. Confira a nossa opinião e descubra por que abrir uma conta.

Para chegar a uma conclusão sobre por que a Parimatch é confiável, analisamos sua licença, operações de transação, a eficiência do site e outros aspectos. Além disso, verificamos reclamações de clientes, para construir uma análise sólida.

Ao fim deste guia, você saberá se vale a pena abrir uma conta na operadora, e começar fazer suas apostas online com o código de bônus Parimatch. Aliás, para conhecer outras casas de apostas confiáveis, veja as ofertas com código promocional Betano e código bônus bet365.

Bônus de boas-vindas

A empresa possui bônus de boas vindas, além de outras bonificações e premiações para os clientes. Para ter acesso a eles, acesse o site oficial da Parimatch para conhecer todos os regulamentos, termos e condições.

Bônus para Apostas Esportivas

Ao abrir uma conta na empresa, fazendo um registro com seus dados, é possível resgatar esta bonificação. Qualquer novo cliente pode conseguir até R$1.500 ao depositar pela primeira vez na plataforma de apostas.

Para ter acesso à promoção, basta criar a conta, fazer seu login no site de apostas e realizar um depósito utilizando valor real. Confira alguns termos e condições deste Parimatch bônus:

É preciso ser um novo usuário da plataforma de apostas;

Depósito mínimo de R$50;

P ara sacar o Parimatch bônus, é preciso apostar 16 vezes em apostas simples, com odds de 1.90 ou acima disso.

Para mais detalhes, visite o site da Parimatch e confira os requerimentos para novos clientes.

Vantagens e desvantagens da Parimatch

Agora que você já conhece as principais bonificações disponíveis, veja algumas vantagens e desvantagens de realizar suas apostas nesta operadora. É preciso deixar claro que elencamos os pontos abaixo a partir de nossa análise do site, portanto, são considerações subjetivas.

Vantagens

De início, podemos citar a quantidade de bônus oferecida ao apostador. Além de abarcar dois nichos de apostas, as esportivas e de cassino, a empresa conta com outros códigos para apostadores que se mantêm na plataforma, por meio de recargas e cashbacks.

Segundo, além das modalidades esporte e cassino, o site oferece e possibilidade de apostar em e-Sports, ou seja, em esportes virtuais e jogos eletrônicos como Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, League of Legends entre outros.

O site vêm atuando no mercado de apostas esportivas há 29 anos. Isto pode trazer a você, apostador, mais confiança em criar uma conta e começar apostar.

Visitando o site oficial da Parimatch, verificamos que este possui um design amigável e com funcionalidades intuitivas. Isto permite aos clientes uma experiência de uso mais prática.

Por último, elencamos a variedade de esportes em que é possível apostar. A empresa cobre as ligas e campeonatos mais visadas nas apostas online.

Desvantagens

O aplicativo da Parimatch não funciona no sistema iOS. É possível baixá-lo, mas em apenas alguns países, não no Brasil. Isso impede alguns usuários de utilizar todas as funções da plataforma em seu aparelho.

Apesar de possuir a função de jogos com transmissão ao vivo, a variedade de eventos transmitidos é pequena, limitando-se a algumas partidas específicas.

Ademais, não existe uma seção exclusiva para o Pôquer, jogo de cartas muito comum em casinos.

Parimatch é confiável?

Desde 1994, ano em que foi fundada, a Parimatch vem trabalhando no mercado de apostas online internacional. Dado o longo período de atuação, conquistou um número consistente de clientes, que formam uma sólida base de apostadores.

Ao redor do mundo é possível perceber rol de equipes e eventos esportivos patrocinados pela empresa, como os clubes de futebol Juventus, Leicester City. No ano de 2023, firmou um patrocínio expressivo com o clube brasileiro Botafogo.

A partir destes dados, é possível afirmar que a Parimatch é confiável, e está entre as principais casas de apostas em funcionamento.

Parimatch é seguro?

Além de certificar que a Parimatch é seguro, é preciso analisar, com atenção, sua segurança. Afinal, ao criar uma conta na plataforma, o apostador estará informando dados pessoais a empresa. Por isto, fizemos uma pesquisa para constar que sim, esta casa de apostas é segura.

O site da operadora está registrado há mais de 23 anos. Ademais, seu site conta com o selo de segurança HTTPS ou SSL, registrado pela empresa Cloudflare. Este selo é o requisito básico para constatar a segurança de site atualmente.

Por fim, confirmamos que a Parimatch é confiável tendo em vista o seu registro de licença. Para entender o que licencia a operadora funcionar, acompanhe abaixo.

Licença de Apostas e Jogos

A licença o site de apostas resguarda medidas protetivas para seus apostadores, na forma de limites de depósito e algumas ferramentas para apoiar o jogo responsável. É a partir de sua licença que a Parimatch demostra sua legalidade ou até mesmo a reputação.

Como dito no tópico anterior, a Parimatch conta com seu próprio licenciamento. Seus serviços operam sob licença emitida para a Curaçao Interactive Licensing N.V. sendo regida pelo governo de Curaçao.

Mas detalhes sobre a operação do site e o agente de pagamento são encontrados na plataforma da Parimatch.

Parimatch no Reclame Aqui

O site “Reclame Aqui” reúne reclamações de brasileiros contra empresas, em seus mais variados setores. Logo, verificar a avaliação da plataforma sobre as casas de apostas vale a pena para checar a confiança da empresa.

A Parimatch tem uma página no site, e recebe dúvidas, críticas e reclamações efetuadas pelos próprios usuários. As queixas dos clientes respondidas ficam à disposição do qualquer apostador que visitar o site. No momento da nossa análise, 96.4% das reclamações feitas tinam sido respondidas.

Parimatch app para Dispositivos Android e iPhone

Há dias que passamos a maioria do tempo usando o celular. Logo, ter um aplicativo que seja possível apostar e fazer transações, vem se tornando uma prática comum entre as casas de apostas. A Parimatch também oferece aos consumidores um aplicativo mobile.

Ao instalar o aplicativo, você poderá utilizar todos os recursos que estão disponíveis no site oficial. Além disso, há um Parimatch bônus para usuários do app. Para conhecer este bônus, acesse a plataforma e verifique os termos e condições.

Android

O aplicativo é grátis e está disponível na operadora. Para utilizar é preciso ter um smartphone com a sistema operacional Android. Ademais, para instalar o Parimatch mobile seu celular precisa de memória livre.

O app oferece as mesmas funções do site principal, como fazer um registro, acessar os bônus, e utilizar vários métodos de pagamento disponíveis, como Pix, boleto bancário, cartões de crédito, dentre outros.

iPhone

Para apostar no iOS, é preciso usar o navegador. Por enquanto, o app ainda não está disponível para usuários brasileiros.

Futebol na Parimatch Brasil

Não há dúvidas para ninguém que o esporte mais popular no Brasil é o futebol. A Parimatch é confiável nas apostas esportivas futebolísticas, e possui uma várias possibilidades de mercados para apostar.

Os campeonatos mais populares ao redor do mundo estão disponíveis para apostas online pela empresa. É possível aportar nas ligas e competições internacionais, bem como as nacionais e copas da América, Europa e afins.

A Parimatch também possui a função de realizar apostas ao vivo. Algumas partidas são transmitidas em tempo real, e é possível apostar em diferentes modalidades.

Odds e taxas de pagamento da Parimatch

Para começar apostar, é precisa entender o que são as Odds. Em termos práticos, é um número que indica as chances de um acontecimento que você irá apostar se tornar realidade ou não. É prestando atenção as Odds que você tem uma ideia do valor e a probabilidade de retorno dos jogos.

No que diz respeito as Odds, a Parimatch é confiável. Suas cotações estão seguindo a média do mercado, comparando com outras casas de apostas. Para conferir os números detidamente, visite a plataforma oficial da operadora.

É preciso salientar que as Odds variam com frequência. Por isso, para jogar com responsabilidade, é importante estar atento as cotações atuais para realizar suas apostas online. Tais informações, bem como os termos e condições da casa, são encontrados em sua plataforma.

É necessário estar atento ao regulamento das operadoras para não ser pego de surpresa com alguma taxa ou requisitos de transferências. No caso da Parimatch, não há nenhuma taxa de transação, seja saque ou depósito, ou qualquer método de pagamento disponível.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Caso você necessite entrar em contato com a operadora para esclarecer alguma dúvida ou mesmo solicitar um procedimento na plataforma, é possível estabelecer um diálogo com a Parimatch. As opções de contato disponíveis são:

Bate-papo ao vivo;

Aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram;

Serviço de e-mail.

Caso você necessite entrar em contato de forma rápida, o bate-papo ao vivo atende no método 24 horas por dia e sete dias por semana, facilitando o recebimento das respostas.

Conclusão sobre a Parimatch

A partir do que foi exposto até aqui, afirmamos que a Parimatch é confiável. A empresa possui quase três décadas de funcionamento e apresenta uma vasta variedade de mercados de apostas. Contudo, vale a pena para os apostadores trazer seus dados para a casa de apostas analisada.

Além disso, é preciso falar do bônus de boas vindas que pode ser resgatado seguindo os procedimentos listados acima. Confira sempre os termos e regulamentos no site oficial da Parimatch.

Sintetizando nossa análise, confira abaixo seus principais pontos:

Do que nós gostamos no Parimatch Do que nós não gostamos no Parimatch Muitas possibilidades de pagamento A Parimatch não responde os clientes pelo Reclame Aqui Transmissão ao vivo de alguns jogos das principais ligas e campeonatos O aplicativo só funciona em dispositivos Android Variedade de bônus disponíveis

Perguntas Frequentes

Abaixo, confira algumas dúvidas recorrentes entre os usuários da Parimatch.

Quanto tempo levará para verificar minha conta?

Se todos os documentos forem enviados corretamente, todo o processo deve levar no máximo 24h.

Como posso conseguir um bônus?

Primeiro, cadastre-se a partir de um link promocional. Confirme o cadastro utilizando seu número de telefone. Faça um depósito na sua conta. Pronto, agora é só resgatar.

Qual é a quantia mínima e máxima para uma aposta esportiva?

A quantia mínima para uma aposta esportiva é de R$1. Segundo os termos e condições da operadora, a probabilidade de aposta máxima é R$2.000.

Qual o valor mínimo de saque na Parimatch?

Consultando a operadora, constatamos que o valor mínimo varia segundo o sistema de pagamento, no entanto, a regra geral de saque é de R$10.

