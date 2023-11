Parimatch app: Guia para conhecer o aplicativo de apostas

Em busca do Parimatch app para apostar? Conheça recursos, bônus e sistemas operacionais compatíveis.

Quer usar o Parimatch app para suas apostas online? Esse recurso é ótimo para uma experiência mais prática e amigável em dispositivos móveis. Então, vale a pena entender como ele pode ser usado em seu celular ou tablet.

Neste guia do Parimatch app, vamos entender como baixar e instalar o app em seu aparelho. Além disso, você verá como fazer suas apostas e aproveitar recursos como o código de bônus Parimatch.

Como baixar o Parimatch app

O Parimatch app pode ser uma opção interessante para quem gosta de apostar em qualquer lugar ou a qualquer hora.

Atualmente, o aplicativo está disponível somente para Android. Então, vamos focar em mostrar como funciona o download e instalação para esse sistema operacional. No entanto, também trazemos informações sobre o site mobile da Parimatch. Afinal, essa é uma alternativa valiosa para quem usa iOS e outros tipos de aparelhos.

Confira em seguida as informações atualizadas do app e do site móvel da marca.

Como baixar o Parimatch Android

O aplicativo para Android é a única versão disponível no momento. E pode ser baixada diretamente do site da Parimatch. Tudo o que você precisa fazer para ter esse recurso em seu dispositivo é seguir alguns passos simples:

Em primeiro lugar, entre no site da Parimatch . Em seguida, clique no link do aplicativo. Então, clique para baixar o Parimatch APK no seu dispositivo. Acesse as configurações de segurança do seu celular/tablet e libere a instalação. Por fim, prossiga com a instalação normalmente.

Uma vez que você tenha concluído esse processo, poderá acessar o aplicativo com apenas um clique na tela do seu aparelho. Então, terá a opção de fazer login e manter sua conta ativa no app para acesso rápido sempre que quiser.

Como baixar o Parimatch iOS

Já vimos também que não há ainda um Parimatch app para iOS. Portanto, você não poderá contar com esse recurso para realizar apostas em seu iPhone ou iPad.

A boa notícia é que o site da Parimatch é super responsivo em celulares e tablets. Ou seja, você não sentirá tanta falta assim de ter um aplicativo. E isso se aplica, claro, aos dispositivos com iOS.

Outro fator que pode ser usado a seu favor é a possibilidade de criar um atalho para o site no seu aparelho. Para fazer isso no navegador Safari, por exemplo, basta seguir um passo a passo simples:

Acesse o site oficial da Parimatch . Em seguida, toque na opção de compartilhamento. Então, toque na opção Adicionar à Tela de Início. Escolha o nome que deseja dar a esse atalho. Por fim, toque em Adicionar para finalizar essa configuração.

Ao fazer isso, você terá uma forma de acesso rápido, semelhante ao atalho de um aplicativo. Ou seja, poderá desfrutar de um dos pontos positivos do app.

Parimatch app x versão mobile

Existem diversos pontos positivos no app, mas também aspectos favoráveis à versão mobile do site. A definição de qual opção é mais adequada para você depende de seu gosto pessoal e das suas condições de momento.

O aplicativo normalmente oferece uma navegação mais rápida e amigável. Afinal, você estará acessando a plataforma por meio de um app voltado inteiramente para essa experiência. Além disso, ele proporciona uma praticidade grande ao ser acessado com apenas um clique e ficar sempre conectado à sua conta.

O site mobile traz outros aspectos interessantes. Ele dispensa a necessidade de baixar e instalar o Parimatch APK no seu dispositivo. Então, não é preciso consumir o espaço de armazenamento do seu dispositivo. Além disso, você não perderá tempo atualizando a plataforma — terá sempre a versão mais recente na web.

Isso tudo, claro, é relativo. Recursos como a atualização automática do app e o atalho para o site em seu aparelho ajudam a minimizar essas diferenças. Seja como for, é inegável que se trata de ter duas opções de qualidade ao seu alcance. Portanto, escolha aquela que melhor atende às suas necessidades e que está disponível para seu dispositivo.

Bônus disponíveis e como obtê-los

Quando você faz o cadastro na Parimatch pelo celular ou tablet, também pode obter os diferentes bônus de boas-vindas da plataforma. Basta escolher aquele que cobre a área de seu interesse. No momento, você pode optar por uma oferta de apostas esportivas e outra para jogos de cassino.

Bônus de boas-vindas em esportes

Com o bônus de boas-vindas em esportes, você recebe até R$1.500 no primeiro depósito. Para isso, basta criar sua conta e realizar o primeiro pagamento na plataforma. A oferta é aberta a todos os novos usuários.

Também é preciso cumprir as regras da promoção. Confira os aspectos mais relevantes:

O valor mínimo de depósito é de R$50.

Para sacar o bônus, é preciso apostá-lo no mínimo 16x.

Esse rollover pode ser cumprido com apostas com odds a partir de 1.90.

Leia os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta. Assim, você conhecerá outros detalhes relevantes antes de reivindicar o seu bônus.

Como fazer uma aposta no Parimatch app

O Parimatch app é muito prático de usar — aliás, como já vimos, esse é um dos seus principais trunfos. Portanto, a realização de apostas com ele não tem muito segredo. Você pode registrar seus palpites seguindo estes passos:

Acesse o app Parimatch . Faça login com seus dados de usuário. Confira se você tem saldo disponível para apostar. Navegue pelo aplicativo até encontrar o evento desejado. Confira as odds disponíveis e marque as seleções de sua preferência. Por fim, informe o valor e confirme a aposta no boletim do aplicativo.

O valor da aposta será creditado em seu saldo rapidamente se você acertar o palpite. Então, o dinheiro poderá ser sacado de sua conta ou utilizado em novas apostas na plataforma da Parimatch.

Avaliação do Parimatch app

Encontramos muitos pontos positivos no Parimatch app, além de alguns aspectos que poderiam ser melhorados. Confira abaixo um resumo desses elementos.

Pontos positivos do Parimatch app

Destacamos como principais trunfos do aplicativo os seguintes pontos:

App mobile de alta qualidade

Bônus de boas-vindas

Boa cobertura de eventos esportivos

Depósitos a partir de R$1

Pontos negativos do Parimatch app

Quanto aos pontos negativos, destacamos:

Não há aplicativo mobile para iOS

Depósitos somente com Pix ou criptomoedas

Conclusão sobre o Parimatch app

O Parimatch app é uma boa opção para apostadores brasileiros. Afinal, ele reúne toda a oferta de apostas e jogos que você encontra na plataforma web da marca. E traz ainda recursos extras importantes.

Os pagamentos podem ser feitos com Pix ou criptomoedas. A variedade não é muito grande, o que pode desagradar alguns usuários. Por outro lado, a casa aceita depósitos a partir de R$1. Além disso, realizando um pagamento a partir desse valor, você pode ativar o bônus de boas-vindas da casa — com opções para apostas esportivas e cassino online.

Um ponto negativo é a falta de um aplicativo para iOS. No entanto, se você utiliza um iPhone ou iPad, pode optar por acessar o site na versão móvel. Nesse caso, não precisará instalar um Parimatch APK no seu dispositivo. Basta entrar na página pelo seu navegador.

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre os meios de paamento no app da Parimatch.

Como faço um depósito no Parimatch app?

Para fazer um depósito pelo aplicativo, você deve abri-lo em seu dispositivo e tocar nessa opção. Ela é exibida logo após o login. Então selecione um dos métodos de pagamento disponíveis — Pix ou criptomoedas. Por fim, informe o valor que deseja depositar e siga as instruções para completar a transação.

Posso sacar com Pix no Parimatch app?

Sim, o aplicativo da Parimatch permite a realização de saques. E o Pix é um dos métodos de pagamento disponíveis para esse tipo de transação. Basta acessar sua área financeira no app e selecionar essa opção para receber seu dinheiro. Em seguida, informe o valor que deseja sacar e sua chave Pix para efetuar a solicitação.

