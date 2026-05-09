Palpite Wolfsburg x Bayern de Munique - Bundesliga - 09/05/2026

Com o Bayern envolvido em uma semifinal decisiva da Champions League na quarta-feira, o Wolfsburg espera que os campeões entrem em campo "com a cabeça em outro lugar".
Dicas de apostas para Wolfsburg x Bayern de Munique:
Nossa análise: forma de ambas as equipes
- Palpite de placar: Wolfsburg 1x3 Bayern de Munique;
- Palpite de artilheiros: Wolfsburg – Pejcinovic; Bayern de Munique – Kane, Jackson, Musiala.
O Wolfsburg tem apenas dois jogos para salvar sua permanência na Bundesliga, começando por este desafio indigesto em casa contra o campeão Bayern de Munique.
Os anfitriões somaram uma média de apenas 0,63 ponto por jogo em casa nesta temporada. Com apenas duas vitórias em 16 partidas diante de sua torcida, o Wolfsburg se complicou demais na competição. Além disso, a equipe perdeu 10 desses 16 confrontos em casa, deixando os torcedores impacientes com o desempenho pífio no seu território.
Na verdade, o Wolfsburg venceu apenas uma vez em casa neste ano de 2026: um suado 2x1 sobre o St. Pauli, em janeiro. O retrospecto contra o Bayern sugere que a Volkswagen Arena dificilmente será palco de uma zebra neste sábado. O Bayern está invicto há 20 jogos contra os Lobos, vindo de uma sequência de sete vitórias consecutivas. Em janeiro, o Wolfsburg foi humilhado com um sonoro 8x1 pelo Bayern na Allianz Arena.
O Bayern já garantiu o título da liga e foca sua atenção no jogo de volta da semifinal da Champions League contra o PSG nesta semana. Se conseguirem reverter a desvantagem de um gol contra os franceses e carimbarem o passaporte para a final, os comandados de Vincent Kompany chegarão para este duelo com a moral nas nuvens.
Há sinais, no entanto, de que o Bayern está "tirando o pé" no cenário doméstico. A equipe não conseguiu manter sua baliza invicta nos últimos três jogos da Bundesliga. Além disso, sofreu três gols em casa contra o lanterna Heidenheim, que luta bravamente para evitar a queda.
Escalações esperadas para Wolfsburg x Bayern de Munique
Escalação esperada do Wolfsburg: Grabara, Koulierakis, Vavro, Belocian, Maehle, Eriksen, Vinicius, Wimmer, Kumbedi, Pejcinovic, Daghim;
Escalação esperada do Bayern de Munique: Urbig, Stanisic, Tah, Min-jae, Ito, Pavlovic, Ndiaye, Musiala, Goretzka, Jackson, Kane.
Pode valor muito a pena apostar na vitória do time visitante, mas sem "clean sheet"
Em 83% dos últimos seis confrontos entre Wolfsburg e Bayern pela Bundesliga, ambas as equipes balançaram as redes. No entanto, o Bayern venceu 100% desses jogos no período. Apesar disso, o mercado de apostas indica apenas 41,67% de probabilidade para que esse cenário se repita neste sábado.
Portanto, esta é a aposta de valor mais evidente entre os nossos três palpites para Wolfsburg x Bayern neste final de semana.
Embora o Bayern não precise mais dos pontos e a motivação do Wolfsburg seja total, a qualidade técnica dos campeões seguiu brilhando mesmo após a conquista do título. O Bayern venceu cinco dos seus últimos seis jogos na Bundesliga, anotando impressionantes 23 gols no processo.
- Dica de aposta 1 para Wolfsburg x Bayern de Munique: 1X2: Bayern vence & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.40 na Betano.
Tem um valor a mais no mercado de quatro ou mais gols
Os últimos seis jogos do Bayern de Munique na Bundesliga somaram 33 gols — uma média surreal de mais de cinco gols por partida. Olhando para o histórico de confrontos diretos em Wolfsburg, o padrão se repete.
Sete dos últimos nove jogos entre Wolfsburg e Bayern na Volkswagen Arena tiveram quatro ou mais gols. Na verdade, em três das últimas cinco visitas do Bayern a Wolfsburg, a rede balançou pelo menos cinco vezes.
Para este sábado, as odds sugerem uma chance de 58,82% para que tenhamos quatro gols ou mais. É verdade que o Bayern pode sentir o cansaço após a maratona da Champions League, mas o poder de fogo continua de elite e o Wolfsburg vive uma fase tenebrosa em casa.
- Dica de aposta 2 para Wolfsburg x Bayern de Munique: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.
Apostamos que Jackson manterá a boa fase
Nicolas Jackson tem uma média de um gol a cada três jogos pelo Bayern na Bundesliga nesta temporada. É um desempenho sólido, considerando o nível absurdo de Harry Kane e Luis Díaz.
Díaz pode ser poupado neste fim de semana após o desgaste contra o PSG na quarta-feira, o que abre caminho para Jackson na Volkswagen Arena. O atacante marcou três gols e deu uma assistência em suas últimas quatro participações na Bundesliga.
Desde março, Jackson tem uma taxa de acerto de 80% nos jogos da liga. Ainda assim, o mercado de apostas estima suas chances de marcar contra o Wolfsburg em apenas 48,78%. Esse número parece baixo demais, visto que Kompany certamente fará um rodízio e Jackson deve ser titular após o esforço da equipe na Champions.
- Dica de aposta 3 para Wolfsburg x Bayern de Munique: Artilheiro a qualquer momento: Nicolas Jackson, com odds de 2.05 na Betano.