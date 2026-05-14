Palpite Real Madrid x Real Oviedo - La Liga - 14/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê um Real Madrid começando em marcha lenta, mas que deve acabar levando a melhor em um jogo onde ambas as equipes balançarão as redes.

Dicas de apostas para Real Madrid x Real Oviedo:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2x1 Real Oviedo;

Palpite de artilheiros: Real Madrid – Vinícius Júnior, Gonzalo García; Real Oviedo – Fede Viñas.

Os últimos dias foram terríveis para ambos os clubes. As remotas esperanças de título do Real Madrid chegaram ao fim com a derrota por 2x0 no El Clásico contra o Barcelona. Pontos perdidos contra Mallorca, Girona e Real Betis desde o início de abril já haviam deixado os Merengues para trás na corrida pela taça.

Enquanto isso, o Real Oviedo foi rebaixado na noite de segunda-feira após o empate entre Girona e Rayo Vallecano. O destino da equipe já estava por um fio após o tropeço contra o Getafe no último domingo.

Com apenas dois pontos somados nos últimos quatro jogos, o breve fôlego do Oviedo chegou ao fim. Eles jogarão apenas pela honra no Bernabéu, já sabendo que a Segunda División é o que os espera na próxima temporada.

Escalações esperadas para Real Madrid x Real Oviedo

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Pitarch, Tchouaméni, Vinícius, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo;

Escalação esperada do Real Oviedo: Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Colombatto, Fonseca, Thiago, Reina, Chaira, Viñas.

O Real Madrid começará devagar novamente

Desde a chegada de Álvaro Arbeloa em janeiro, o Real Madrid tem demorado a engrenar em suas partidas. No último domingo, contra o Barça no Camp Nou, já perdiam por 2x0 antes dos 20 minutos de jogo. Os Blancos criaram apenas 0,11 de xG (gols esperados) no primeiro tempo do Clássico.

Ao longo do confronto, o Real Madrid conseguiu criar apenas uma grande chance e somou 0,86 de xG em uma atuação decepcionante. O time tem sofrido com a falta de criatividade no meio-campo durante toda a temporada e, com Arda Güler e Fede Valverde no estaleiro, esses problemas ficaram ainda mais evidentes.

O time de Arbeloa não conseguiu balançar as redes no primeiro tempo em cinco das últimas sete rodadas da liga. Por outro lado, o lanterna Real Oviedo pode se animar com o fato de não ter sofrido gols em quatro dos seus últimos oito jogos. Isso indica que há valor em apostar que o Real Madrid marcará menos de 0,5 gols na etapa inicial.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Real Oviedo: Mais/Menos (1º tempo): Real Madrid marca menos de 0,5 gols, com odds de 3.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Real Oviedo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Oviedo busca competir em visita histórica ao Bernabéu

Apesar do rebaixamento confirmado, motivação não faltará ao Real Oviedo no Santiago Bernabéu. Após quase 25 anos fora da elite, este era um dos jogos mais aguardados pela torcida. Eles não visitam este estádio desde janeiro de 2001.

Em contrapartida, as atenções do elenco do Real Madrid podem já estar voltadas para a Copa do Mundo. Os anfitriões não terão pelo menos seis jogadores do time principal devido a lesões, enquanto outros três são dúvidas. Por isso, Arbeloa deve aproveitar o jogo para dar mais minutos a jovens como César Palacios e Thiago Pitarch.

Desde que goleou o Elche por 4x1, o Real Madrid venceu apenas um de seus últimos 10 jogos (em todas as competições) por mais de um gol de diferença. Isso sugere que eles não terão vida fácil contra o Oviedo.

Os visitantes têm uma média de exatamente um ponto por jogo desde que Guillermo Almada assumiu o comando em dezembro. Sob sua batuta, a equipe tornou-se muito mais competitiva. Apoiar o azarão com um handicap de +2 oferece valor, com uma probabilidade implícita de 46,5%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Real Oviedo: Handicap +2: Real Oviedo, com odds de 2.15 na Betano.

O time visitante deve balançar as redes

Os problemas do Real Madrid têm ficado expostos em ambas as extremidades do campo. Raramente o ataque atinge a força máxima, mas manter a baliza zerada também tem sido um desafio.

Desde a nomeação de Arbeloa, os Merengues não sofreram gols em apenas seis de suas 25 partidas. Apenas o Levante visitou o Bernabéu e saiu de campo sem marcar pela La Liga em 2026. Desde esse jogo, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em seis das sete partidas do Real Madrid em casa pela liga.

O Real Oviedo tem força ofensiva suficiente para incomodar. Fede Viñas tem impressionado no ataque, com oito gols em 18 jogos desde a virada do ano. O ponta Ilyas Chaira também marcou seis vezes na La Liga e mantém uma média de 2,4 chutes por partida.

Com pouco a perder, apostar em ambas as equipes para marcar pode ser a jogada mais inteligente.