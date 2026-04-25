Palpite Mainz x Bayern de Munique - Bundesliga - 25/04/2026

Com o título da Bundesliga já garantido, o foco do Bayern está em outras frentes. No entanto, ainda estamos apostando em uma vitória bávara na Renânia-Palatinado.

Dicas de apostas para Mainz x Bayern de Munique:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Previsão de placar: Mainz 1x2 Bayern de Munique

Palpites de artilheiros: Mainz - Nadiem Amiri; Bayern de Munique - Nicolas Jackson, Jamal Musiala

O Mainz atravessa um momento complicado. A equipe amargou a eliminação na Conference League após ceder uma vantagem de dois gols e caiu para a 10ª posição na Bundesliga. O empate fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach no domingo não foi um resultado ruim, mas o time parece destinado a terminar o campeonato no meio da tabela nesta temporada 2025/26.

Já o Bayern de Munique segue vivo em várias competições. É de se esperar que ocorram mudanças na escalação para este duelo, visto que o título da liga já está no bolso. No entanto, os Die Roten contam com um elenco de muita profundidade. Eles vêm de uma sequência de oito vitórias consecutivas em todas as competições e não sabem o que é derrota desde janeiro.

Escalações esperadas para Mainz x Bayern de Munique

Escalação esperada do Mainz: Batz, da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene, Weiper, Tietz

Escalação esperada do Bayern de Munique: Urban, Stanisic, Kim, Ito, Davies, Goretzka, Kimmich, Guerreiro, Musiala, Diaz, Jackson

A força do elenco de luxo do Bayern

Vincent Kompany deve rodar o elenco na visita do Bayern de Munique ao Mainz, mas qualquer time que ele coloque em campo será muito forte. Os Die Roten ainda buscam a tríplice coroa, focando no sucesso na Champions League e na DFB-Pokal (Copa da Alemanha), e têm plenas condições de levantar esses troféus. O caneco da Bundesliga já é deles, mas é pouco provável que abram mão da sua atual invencibilidade.

Não seria surpresa ver peças como Harry Kane, Michael Olise e Manuel Neuer sendo poupados, assim como Kompany fez contra o Stuttgart. Mesmo com Serge Gnabry, Lennart Karl e outros no departamento médico, o Bayern continua poderosíssimo. Os donos da casa não terão Silas, Jae-sung Lee e Benedict Hollerbach, mas o retorno de Nadiem Amiri é um reforço de peso.

Os visitantes balançaram as redes quatro vezes na última vez que pouparam os titulares, e logo depois eliminaram o Bayer Leverkusen na copa. Independentemente de Kompany escalar força máxima ou não, a expectativa é que sejam dominantes demais para os Die Nullfünfer.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Jogos dos Die Roten são sinônimo de gols

Ao todo, 44 partidas do Bayern nesta temporada terminaram com mais de 2,5 gols, e em 33 oportunidades ambas as equipes marcaram. Não há dúvidas de que o time tem sido um prato cheio para os torcedores neutros, e não esperamos que isso mude. Defensivamente, eles não têm sido impecáveis, mas quase sempre conseguem marcar mais que seus adversários.

O Mainz também possui DNA ofensivo. Eles marcaram em 30 de seus jogos nesta temporada e certamente tentarão causar problemas aos visitantes. O time de Urs Fischer costuma balançar as redes em casa, mas falta qualidade técnica para segurar os três pontos contra o gigante da Baviera.

Dica de aposta 2 para Mainz x Bayern de Munique: Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols com odds de 1.66 na Betano

Jackson preparado para comandar o ataque

Se, como esperado, Kompany decidir dar um descanso aos seus principais jogadores, Nicolas Jackson deve assumir a titularidade. O internacional senegalês teve uma oportunidade semelhante contra o Stuttgart e deu conta do recado, deixando o seu gol. Harry Kane é, obviamente, o favorito para marcar, mas não há garantias de que ele estará no 11 inicial.

Nada menos que 19 jogadores diferentes já marcaram pelo Bayern em 2025/26, sendo que Jackson anotou nove gols em todas as competições. Ele estará altamente motivado para chegar aos dois dígitos em sua temporada de estreia, e o Mainz está bem ciente do perigo que ele representa.

Podemos esperar que o atacante emprestado pelo Chelsea balance as redes na Mewa Arena antes de ele e seus companheiros embarcarem para Paris.