Palpite Deportivo Cuenca x Santos- Copa Sul-Americana- 08/04/2026

Confira os palpites Deportivo Cuenca x Santos para o confronto em Cuenca, nesta quarta (8), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Deportivo Cuenca x Santos

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Nossa análise: Momento das equipes

Deportivo Cuenca e Santos se enfrentam em Cuenca na estreia da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos. O time equatoriano vive fase mais estável e chega confiante, enquanto o Santos ainda busca regularidade na temporada. O fator casa, somado à altitude, pode ter papel importante no desenvolvimento do jogo.

O Cuenca soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito jogos e ocupa a 5ª posição na liga local. A equipe vem de vitória consistente sobre o Emelec e mostra bom desempenho, principalmente jogando em casa, onde costuma ser mais intensa, pressionar e criar dificuldades para os adversários.

O Santos vive temporada irregular. Em 19 jogos, são cinco vitórias, sete empates e sete derrotas. O time ocupa a 15ª posição no Brasileirão e vem de derrota para o Flamengo. Fora de casa, ainda apresenta dificuldades, principalmente para manter consistência defensiva e transformar volume em resultado.

Prováveis escalações de Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero, Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Eddie Guevara, Lucas Mancinelli, Carlos Arboleda, Edison Vega, Jorge Ordóñez, Matias Klimowicz, Germán Rivero

Santos: Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar, Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz (ou Gabigol)

Cuenca pode aproveitar fator casa e altitude

O Deportivo Cuenca chega em bom momento e terá ao seu favor o fator casa, além da altitude, que costuma impactar equipes visitantes. A equipe equatoriana tende a impor ritmo mais intenso no início e pressionar o adversário, buscando aproveitar esse contexto.

O Santos vive fase irregular e ainda apresenta dificuldades fora de casa, principalmente em jogos com maior exigência física. Em um cenário de estreia continental e com condições adversas, o Cuenca tem boas chances de aproveitar o momento e sair com a vitória.

Palpite 1 para Deportivo Cuenca x Santos: Cuenca vence, com odds de 2.37 na Betano

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Jogo pode ter bom volume ofensivo

A tendência é de um confronto com momentos de maior abertura. O Cuenca, jogando em casa, deve buscar o ataque e tentar pressionar o Santos, o que pode gerar espaços ao longo da partida.

O Santos, mesmo irregular, tem qualidade para responder, principalmente em transições rápidas. Em um jogo com alternância de domínio e necessidade de resultado dos dois lados, o cenário favorece um número maior de gols.

Palpite 2 para Deportivo Cuenca x Santos: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.60 na Betano

Confronto favorece gols dos dois lados

O Cuenca tem mostrado eficiência ofensiva e deve criar oportunidades jogando em casa. A equipe tende a pressionar e gerar chances, principalmente aproveitando o contexto do jogo.

O Santos, apesar das dificuldades, também possui qualidade no ataque e pode encontrar espaços em um jogo mais aberto. Com defesas que podem oscilar e um confronto com ritmo variável, a tendência é de gols para ambas as equipes.