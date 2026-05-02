Palpite Bayern de Munique x Heidenheim - Bundesliga - 02/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que, na Allianz Arena, um Bayern de Munique com o elenco em rodízio vença confortavelmente o Heidenheim, que caminha para a 2.Bundesliga.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Heidenheim:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern de Munique 4x0 Heidenheim;

Palpite de artilheiros: Bayern de Munique – Lennart Karl, Luis Diaz, Nicolas Jackson, Aleksandr Pavlovic.

Separados por 60 pontos, o campeão Bayern de Munique recebe o lanterna Heidenheim poucas semanas após levantar seu 35º título da Bundesliga. O confronto importa pouco para Die Roten, mas os visitantes estão desesperados pela sobrevivência.

Poucos dias após a partida de ida da semifinal da Champions League em Paris, o Bayern retorna para casa. Com o jogo de volta na Allianz Arena, eles usarão esta partida para aproveitar sua boa fase.

O Mia San Mia sofreu sua última derrota na Bundesliga no final de janeiro, após um 2x1 contra o Augsburg no clássico bávaro. Desde então, a equipe está invicta há 12 rodadas consecutivas da liga, com dois empates nesse período.

As ambições do Heidenheim de estender sua permanência na elite foram reacendidas nas últimas semanas. Suas duas vitórias nos últimos 18 jogos vieram neste mês, e agora perderam apenas uma vez nas últimas cinco rodadas da liga.

Mais recentemente, venceram o também candidato ao rebaixamento St. Pauli por 2x0. Com três jogos restantes, eles estão a nove pontos de sair da zona da degola, então cada ponto conta.

Vencer o Bayern em Munique é um desafio particularmente difícil. Die Roten perderam apenas um jogo da liga em casa nas últimas 15 partidas, empatando outro. O Heidenheim é claramente o azarão, e mesmo um time do Bayern enfraquecido deve garantir a vitória aqui.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Heidenheim

Escalação esperada do Bayern de Munique: Urbig, Tah, Kim, Davies, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Laimer, Musiala, Diaz, Jackson;

Escalação esperada do Heidenheim: Ramaj, Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens, Schoppner, Dorsch, Beck, Dinkci, Pieringer, Zivzivadze.

Mais uma vitória costumeira para os Die Roten

Espera-se que Vincent Kompany faça um rodízio intenso em sua equipe para esta partida relativamente insignificante. Eles já garantiram o título da Bundesliga. Portanto, o foco deles agora reside exclusivamente no mata-mata da Champions League contra o Paris Saint-Germain, que cerca este confronto de ambos os lados.

Mesmo com um time fortemente rotacionado, a profundidade do elenco do Bayern continua significativa em termos de qualidade. Em sua partida anterior, eles perdiam por 3x0 para o Mainz no intervalo, mas a entrada de substitutos eficazes iniciou uma virada de quatro gols no segundo tempo.

Em contraste, o Heidenheim tem muito pelo que lutar. Sua permanência de três temporadas na primeira divisão está em perigo. No entanto, sua falta de consistência no terço ofensivo e sua defesa vulnerável provavelmente resultarão em uma segunda derrota em três jogos.

O foco do Bayern está firmemente definido em mais uma tríplice coroa histórica. Eles ainda têm a oportunidade de igualar o recorde de pontuação de todos os tempos da Bundesliga. Este objetivo deve fornecer motivação suficiente para conquistar os três pontos em solo doméstico.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Heidenheim: 1X2: Bayern de Munique & Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.87 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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O sexto jogo de Urbig sem sofrer gols à vista

Manuel Neuer deve ser poupado novamente, assim como foi contra o Mainz. Jonas Urbig começará no gol apenas pela 17ª vez nesta temporada.

Todos os jogos em que o goleiro de 22 anos não sofreu gols nesta temporada ocorreram na Bundesliga, incluindo a vitória por 4x0 no confronto de ida na Voith-Arena do Heidenheim. O goleiro reserva agora tem cinco partidas sem ser vazado em 11 aparições na liga.

A linha defensiva alternativa do Bayern também é forte. Espera-se que Min-jae Kim e Jonathan Tah comecem como a dupla de zaga. O Heidenheim marcou dois gols contra o também candidato ao rebaixamento St. Pauli na partida anterior.

O Heidenheim marcou em cada um dos seus últimos cinco jogos da Bundesliga. No entanto, a vantagem do Bayern em casa, aliada à sua força defensiva, deve frustrar os visitantes.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Heidenheim: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.20 na Betano.

Jackson como uma ameaça ofensiva

O Bayern não estaria nesta posição forte sem a presença de Harry Kane. O atacante inglês é indiscutivelmente o melhor atacante do mundo atualmente. No entanto, Nicolas Jackson proporcionou um impacto significativo em sua ausência.

O atacante senegalês tem sido usado como alternativa a Kane em partidas de menor perfil. Ele marcou em cada uma das suas últimas quatro aparições pelo clube e pela seleção. A sequência começou na vitória de Senegal por 2x0 sobre o Peru durante a Data FIFA.

Jackson então jogou os 90 minutos completos em três jogos sucessivos da Bundesliga, marcando em cada um. Mais recentemente, ele ajudou a iniciar a virada do Bayern no segundo tempo contra o Mainz com um voleio sublime.

O ex-atacante do Chelsea registrou 10 gols e quatro assistências em 29 partidas competitivas nesta temporada. A partida contra o Heidenheim é o adversário perfeito para ele aumentar sua contagem.