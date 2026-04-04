Palpite Atlético Madrid x Barcelona - La Liga - 04/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o jogo se abra no segundo tempo, com Lamine Yamal balançando as redes e os visitantes levando a vitória.

Dicas de apostas para Atlético Madrid x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atlético Madrid 1-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Atlético Madrid - Antoine Griezmann; Barcelona - Lamine Yamal, Fermín López.

O Atlético Madrid caminha a passos largos para garantir uma vaga no G4 da La Liga, mas já não briga mais pelo título. A derrota por 3 a 2 no clássico contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, antes da Data FIFA, pouco mudou o panorama de sua temporada no campeonato nacional.

As competições de mata-mata são agora a prioridade absoluta de Diego Simeone. Os Colchoneros eliminaram o Tottenham com um placar agregado de 7 a 5 para chegar às quartas de final da Champions League. Além disso, têm a final da Copa do Rei para disputar este mês, após despacharem justamente o Barcelona na semifinal.

Em contrapartida, este jogo vale muito para o Barça, que trava uma batalha ponto a ponto com o Real Madrid pelo caneco. O time de Hansi Flick venceu suas últimas cinco partidas na liga. Apesar do triunfo magro por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano na última rodada, a equipe vem embalada por uma goleada acachapante de 7 a 2 sobre o Newcastle pela Champions League.

Escalações esperadas para Atlético Madrid x Barcelona

Escalação esperada do Atlético Madrid: Musso, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Koke, Vargas, Baena, Griezmann, González, Álvarez;

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, E. García, Bernal, Pedri, Rashford, Fermín, Yamal, Ferran.

Motivação extra para o triunfo do Barça

Estes clubes voltarão a se enfrentar duas vezes nas próximas duas semanas pela Champions League. Isso, sem dúvida, afetará a postura do Atlético Madrid neste duelo. A expectativa é de que Simeone poupe vários titulares, já que o confronto europeu é a prioridade clara.

O comandante Atleti já não conta com Marcos Llorente e Johnny Cardoso, suspensos. Além disso, há dúvidas sobre as condições físicas de Jan Oblak, Marc Pubill, Pablo Barrios e Alexander Sorloth. É improvável que qualquer jogador que não esteja 100% seja colocado em risco.

O Barcelona deve ir a campo com força máxima. Os catalães venceram sete de seus últimos oito compromissos em todas as competições. O elenco deve ter se beneficiado da pausa internacional, já que o cansaço parecia ter batido à porta no último jogo da liga.

Os visitantes também chegam confiantes pelo retrospecto recente: venceram em quatro das últimas cinco visitas ao Estádio Metropolitano. Com uma probabilidade de vitória implícita de 46,5%, o mercado a favor do Barça apresenta valor.

Dica de aposta 1 para Atlético Madrid x Barcelona: 1x2: Barcelona, com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético Madrid x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Yamal seguindo na fase iluminada

O Barcelona perdeu Raphinha por uma lesão que pode custar caro no próximo mês. A ausência do brasileiro deve concentrar ainda mais as jogadas ofensivas pelo flanco direito com Lamine Yamal. O jovem prodígio pode inclusive assumir a responsabilidade das cobranças de pênalti.

Isso só deve aumentar o faro de gol do garoto de 18 anos. Yamal já faz uma temporada fenomenal: são 14 gols na La Liga, a melhor marca de sua curta carreira até agora.

O ponta já balançou as redes 21 vezes em todas as competições pelo Barça nesta temporada. Foram seis gols em sete jogos pelo clube antes da Data FIFA, incluindo um hat-trick espetacular contra o Villarreal.

O Atlético Madrid é amplamente visto como vulnerável na lateral esquerda, uma brecha que Yamal certamente pode explorar. Ele parece uma aposta sólida para marcar a qualquer momento.

Dica de aposta 2 para Atlético Madrid x Barcelona: Artilheiro a qualquer momento: Lamine Yamal, com odds de 2.62 na Betano.

Gols de ambos os lados após o intervalo

Embora a liga não seja o foco principal, Simeone ainda terá um banco de reservas de peso. Em posições sem problemas físicos, ele pode segurar seus selecionáveis para o segundo tempo. O Atleti não vai facilitar a vida das estrelas do Barça e deve levar perigo.

Os Rojiblancos têm marcado com facilidade na etapa final em casa nesta temporada da La Liga. 62% dos seus gols no Estádio Metropolitano saíram no segundo tempo. A equipe mantém uma média de 1,4 gol por jogo após o intervalo diante de sua torcida.

Do outro lado, 54% dos gols do Barcelona no campeonato também aconteceram na metade final das partidas. Além disso, o time marcou quatro vezes após os 70 minutos em sua última visita a este estádio pela liga, na vitória por 4 a 2.

Apostar que ambas as equipes marcam no segundo tempo parece o caminho mais inteligente. Este palpite tem uma probabilidade implícita de 41,7%.