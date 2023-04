Palpites: Santos x América-MG - Campeonato Brasileiro - 30/04/23

O América-MG viaja até o litoral paulista para enfrentar o Santos neste sábado, às 18h:30, na Vila Belmiro.

O América-MG viaja até o litoral paulista para enfrentar o Santos neste sábado, às 18h:30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira dicas de apostas para Santos x América-MG

Veja os palpites para a partida Santos x América-MG, no Campeonato Brasileiro, em 29/4/2023:

Empate no primeiro tempo

2.05 na bet365

1.98 na SportingBet

2.00 na Betano

Não Para ambos os times marcarem

1.80 na bet365

1.77 na SportingBet

1.80 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.65 na bet365

1.65 com SportingBet

1.65 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Defesa do América-MG tem sofrido mais no segundo tempo

A equipe mineira tem uma das piores defesas do Brasileirão após duas rodadas, mas dos seis gols que o América-MG sofreu até aqui, cinco deles foram no segundo tempo. De uma maneira geral, o coelho tem mantido o equilíbrio nos minutos iniciais.

Outro ponto a ser levado em consideração é que o ataque de seu adversário desta terceira rodada também tem as suas dificuldades em marcar gols, já que o Santos é um des três times na competição que ainda não comemorou um tento.

Aposta 1: Empate no primeiro tempo - 2.05 na bet365, 1.98 na SportingBet e 2.00 na Betano.

Dois ataques inoperantes neste início de temporada

O América-MG venceu o Nova Iguaçu por 5-0 nesta última quarta-feira pela Copa do Brasil, mas em confrontos contra equipes da elite do futebol brasileiro, o ataque da equipe de Vágner Mancini não tem tido muito sucesso.

Nos três últimos jogos contra equipes da Série A, o coelho não marcou nenhuma vez, e perdeu cada um destes jogos, para Atlético-MG, Fluminense, e São Paulo.

O Santos também encontra dificuldades em ameaçar a defesa adversária com consistência, sem ainda ter feito um gol neste Campeonato Brasileiro.

Aposta 2: Não para os dois times marcarem - 1.80 na bet365, 1.77 na SportingBet e 1.80 na Betano.

Expectativa de poucos gols

O América-MG não marcou dois ou mais gols em três dos seus quatro últimos jogos, e o Santos não faz dois ou mais gols em uma partida desde o dia 9 de março, quando bateu o Iguatu por 3-0 na Copa do Brasil.

Aposta 3: Menos de 2.5 gols - 1.65 com bet365, 1.65 com SportingBet e 1.65 na Betano.