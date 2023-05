Palpites: Corinthians x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 14/5/23

Veja dicas de apostas, palpites e odds para o jogo entre Corinthians e São Paulo neste domingo.

No grande jogo desta 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, dois rivais paulistas se enfrentam no Majestoso na Neo Química Arena, com o Corinthians recebendo o São Paulo neste domingo (14), às 16h.

As duas equipes entraram em campo nesta última quinta-feira (11), com o tricolor paulista vem de um empate sem gols contra o Fortaleza no Ceará. Já o Corinthians tomou um 3-0 do líder da competição, o Botafogo.

Veja dicas de código promocional Betano e código bônus bet365.

Confira as dicas de aposta para Corinthians x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 14/5/23

A Goal está aqui para apresentar sugestões de palpites e dicas de apostas para este confronto.

Empate

3.10 na bet365

3.20 na Sportingbet

3.20 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.60 na bet365

1.60 na Sportingbet

1.62 na Betano

Empate no primeiro tempo

2.05 na bet365

1.93 na Sportingbet

1.95 na Betano

Ineficiência do São Paulo fora de casa, e momento ruim do Corinthians

Nenhum destes times entra neste clássico com bastante confiança. Na verdade, ambos precisam da vitória para dar o primeiro passo no que esperam ser uma sequência positiva.

O Corinthians não vence desde o último dia 26 de abril, quando derrotou o Remo por 2-0 na Copa do Brasil, avançando nos pênaltis. Desde então foram três derrotas e um empate para o Timão, que atualmente amarga a décima sexta colocação no Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o tricolor paulista inspira pouca confiança jogando longe do Morumbi. Em três jogos fora de casa neste Brasileirão, o São Paulo acumula apenas dois pontos, com uma derrota e dois empates.

Aposta 1 - Corinthians x São Paulo - Empate: 3.10 na bet365, 3.20 na Sportingbet e 3.20 na Betano.

Ataques inoperantes neste Brasileirão

Combinados, São Paulo e Corinthians possuem uma média de pouco mais de um gol por jogo neste Campeonato Brasileiro, com 12 gols marcados em 10 partidas.

Nos seus nove últimos jogos, em apenas duas ocasiões o Corinthians chegou a marcar dois ou mais gols em uma mesma partida.

O São Paulo tem encontrado enormes dificuldades em balançar as redes, com apenas quatro gols nos seus cinco últimos jogos.

Aposta 2 - Corinthians x São Paulo - Menos de 2.5 gols: 1.60 na bet365, 1.60 na Sportingbet e 1.62 na Betano.

Igualdades na etapa inicial

Em dois dos seus três últimos jogos, o Corinthians foi para o intervalo empatando com o seu oponente. O mesmo é válido para o seu rival deste domingo (14), o São Paulo.

Ao todo, nos quatro jogos mais recentes de cada um destes times, São Paulo e Corinthians marcaram apenas um gol cada, em primeiros tempos.

Aposta 3 - Corinthians x São Paulo - Empate no primeiro tempo: 2.05 na bet365, 1.93 na Sportingbet e 1.95 na Betano.