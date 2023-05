Palpites: Arsenal x Chelsea - Premier League – 2/5/2023

Confira as melhores odds para o jogo entre Arsenal e Chelsea na Premier League

O Arsenal vai continuar sua luta pelo título da Premier League, na terça-feira, às 16h00 de Brasília, frente ao Chelsea, no Estádio Emirates, em Londres.

Os Gunners lideram a tabela com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem dois jogos a menos, enquanto o Chelsea não vence há seis jogos do campeonato inglês, somando apenas dois pontos nesse período.

Dicas de apostas Arsenal x Chelsea

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Arsenal e Chelsea pela Premier League.

Arsenal vencer o jogo:

​1.65 na bet365

1.67 na Sportingbet

1.67 na Betano

Gabriel Jesus para marcar a qualquer momento

2.40 na bet365

3.30 na Sportingbet

3.00 na Betano

Mais de 2.5 gols

1.80 na bet365

1.78 na Sportingbet

1.80 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Arsenal busca retorno às vitórias

O Arsenal segue na liderança da Premier League, apesar de não vencer há quatro jogos, mas é favorito à conquista dos três pontos na terça-feira frente ao Chelsea e conta com a vantagem de jogar frente à sua torcida.

Os maus resultados dos Blues levaram ao despedimento de Graham Potter no início de abril, mas nos seis jogos desde sua saída o time não conseguiu nenhuma vitória e continua na 11ª posição da tabela.

Aposta 1 - Arsenal x Chelsea: Vitória do Arsenal: 1.65 na bet365, 1.67 na Betano e 1.67 na Sportingbet.

Gols com sotaque brasileiro

Desde que se recuperou da lesão sofrida na Copa do Mundo e retornou ao elenco, na metade de março, Gabriel Jesus somou quatro gols e é o jogador mais bem cotado para marcar nesta terça-feira.

O ex-jogador do Palmeiras e do Manchester City tem sido titular no ataque dos Gunners e deve repetir a tripla com Gabriel Martinelli e Bukayo Saka.

Vale notar que nos últimos sete jogos, Martinelli assinou quatro gols e fez três assistências e é uma aposta interessante a considerar, ainda que mais arriscada, com odds de 2.80 na Sportingbet, no momento de redação deste texto.

Aposta 2 - Arsenal x Chelsea: Gabriel Jesus para marcar a qualquer momento 2.40 na bet365, 3.00 na Betano e 3.30 na Sportingbet.

Jogo aberto e muitos gols

Nos últimos quatro encontros, o Arsenal sofreu 11 gols, uma média de mais de 2.5 gols por jogo, mas marcou dois ou mais gols em oito dos últimos nove jogos da Premier League.

Já o Chelsea marcou apenas um gol nos últimos sete jogos em todas as competições e tem boas chances de quebrar essa série frente a uma defesa fragilizada pela ausência do lesionado William Saliba.

Com o Arsenal precisando dos três pontos, se espera que Arteta opte por uma tática ofensiva, deixando a baliza de Aaron Ramsdale mais vulnerável e abrindo o jogo para uma contagem alta no placar.

Aposta 3 - Arsenal x Chelsea: Mais de 2.5 gols 1.80 na bet365, 1.80 na Betano e 1.78 na Sportingbet.