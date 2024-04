Palpite Wolves x Arsenal - Premier League - 20/4/24

A equipe londrina recolhe os cacos após eliminação na Champions League e segue sua batalha pelo título inglês.

Os Gunners visitam o Molineaux neste sábado (20) em busca de três pontos contra os Lobos. Aqui estão nossos palpites para esta partida em Wolverhampton.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Arsenal 1.39 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.85 na Betano Jogador receber um cartão Kai Havertz 4.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ampla vantagem londrina no confronto direto

Arsenal e Wolverhampton não apresentam muito equilíbrio nos seus encontros mais recentes pela Premier League, com sequência positiva a favor dos Gunenrs.

Os comandados de Mikel Arteta venceram as últimas cinco partidas contra o Wolverhampton, realizadas desde o início de 2022.

No primeiro turno os Gunners levaram a melhor no Emirates Stadium por 2-1, contando com gols de Bukayo Saka e Martin Odegaard enquanto Matheus Cunha descontou para os Wolves.

Palpite 1 - Wolves x Arsenal - Vitória do Arsenal: 1.39 na Betano.

Muitos gols no Molineaux?

O Wolves pode não possuir o melhor retrospecto recente contra o Arsenal. Porém, tem o seu desempenho ofensivo em casa como triunfo.

Em 15 partidas como mandante, os Wolves balançaram as redes pelo menos uma vez em 14 diferentes ocasiões, com a única exceção sendo uma derrota por 2-0 para o Brentford.

A equipe visitante também não decepciona ofensivamente quando entra em campo longe do Emirates Stadium. Os Gunners marcaram ao menos uma vez em 13 de 16 jogos longe de seus domínios pela Premier League.

Palpite 2 - Wolves x Arsenal - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.85 na Betano.

Principal amarelado dos Gunners não é um defensor

O meia Kai Havertz se encontra entre os atletas com mais cartões amarelos da atual edição da Premier League.

Titular em 24 dos 32 jogos do Arsenal na Premier League, Havertz lidera sua equipe em cartões amarelos, já tendo recebido nove na competição.

Havertz foi um dos três jogadores dos Gunners que recebeu cartão na última rodada em derrota por 2-0 para o Aston Villa.

Palpite 3 - Wolves x Arsenal - Kai Havertz receber um cartão: 4.50 na Betano.