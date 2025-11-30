Palpite West Ham x Liverpool - Premier League - 30/11/2025

Sob pressão, o técnico dos Reds, Arne Slot, leva seu time ao Estádio de Londres.

Melhores palpites para West Ham x Liverpool:

Liverpool -1 (handicap 3-vias), com odds de 2.75 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.20 na Betano;

2+ chutes no alvo: Callum Wilson, com odds de 4.00 na Betano.

Palpite de placar: West Ham 1-3 Liverpool.

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool viaja para enfrentar o West Ham, 17º colocado, no domingo, após cinco derrotas nos últimos seis jogos.

O West Ham tem mostrado sinais de vida nas últimas semanas, conquistando sete pontos nos últimos três jogos. No entanto, permanece com a mesma pontuação do Leeds, que está na terceira e última posição de rebaixamento.

Os Hammers precisam melhorar defensivamente após sofrerem 25 gols em 12 jogos nesta temporada.

O técnico Nuno Espírito Santo ficará satisfeito em contar novamente com a criatividade de Lucas Paquetá. O brasileiro está disponível para seleção após cumprir a suspensão de um jogo.

Nuno também aguarda a condição física de Dinos Mavropanos e Crysencio Summerville, que passarão por testes finais.

O Liverpool sofreu uma humilhante derrota por 4-1 na Champions League para o time holandês PSV no meio da semana.

Uma vitória no Estádio de Londres é vital para acompanhar os cinco primeiros, com a disputa pelo título agora aparentemente fora de questão.

Arne Slot parece pronto para fazer mudanças, com Hugo Ekitike sendo uma dúvida importante para este jogo. O atacante francês sofreu uma leve distensão nas costas contra o PSV, o que dará a Alexander Isak a chance de impressionar.

Curiosamente, seu desempenho contra o West Ham tem sido forte nos últimos anos. O sueco tem seis contribuições para gols (5 gols e 1 assistência) contra os Hammers, o segundo maior número que ele tem contra qualquer equipe da Premier League.

Prováveis escalações para West Ham x Liverpool

West Ham: Areola; Diouf, Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Fernandes, Potts, Paquetá, Summerville, Bowen, Wilson;

Liverpool: Alisson; Robertson, Gomez, Konate, Van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Jones, Chiesa, Salah, Isak.

Uma grande vitória que daria tempo a Slot

O técnico do Liverpool, Arne Slot, está sob pressão crescente após a derrota por 4-1 em casa na Champions League para o PSV. O grupo proprietário dos Reds não é conhecido por ser impulsivo, mas dizem estar preocupados com a queda alarmante de forma.

Os Reds têm uma grande chance de voltar a vencer no domingo. Eles estão invictos nos últimos nove encontros com os Hammers.

O West Ham não conseguiu manter um jogo sem sofrer gols em nenhuma das últimas 20 partidas contra o Liverpool.

Os apostadores estimam cerca de 36% de chance dos Reds vencerem este jogo por uma margem de dois gols.

Dado que o West Ham tem o segundo pior desempenho defensivo da divisão, Salah, Isak e companhia estarão desesperados para marcar.

Palpite 1 para West Ham x Liverpool: Liverpool -1 (handicap 3-vias), com odds de 2.75 na Betano.

As duas defesas frágeis devem deixar entrar gols

Ambas as equipes marcaram em seis dos últimos sete confrontos entre esses dois lados. No entanto, não há valor no mercado Ambas as Equipes Marcam neste fim de semana. É por isso que estamos apostando em Mais de 3,5 Gols.

Mais de 2,5 Gols ocorreram nos últimos sete jogos sucessivos entre essas equipes. O West Ham está com uma média de mais de dois gols sofridos por jogo, enquanto o Liverpool também está com uma média de 1,67 gols sofridos por jogo.

No outro extremo, só será necessário que os Reds se encontrem no terço final para partes deste jogo causarem sérios danos. Apesar de todos os problemas defensivos do Liverpool, a qualidade ofensiva deles não pode ser ignorada.

Palpite 2 para West Ham x Liverpool: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.20 na Betano.

Wilson causará problemas aos Reds

Callum Wilson tem estado em forma inspirada desde que se tornou uma presença mais regular no time do West Ham. Seu retorno à forma física e os quatro gols que marcou foram uma parte fundamental da melhora dos Hammers.

Wilson está com uma média de um gol a cada 105 minutos na Premier League nesta temporada. Ele também está com uma média de 2,15 chutes no alvo por jogo, acertando o alvo em dez de suas 13 tentativas de gol.

Atualmente, ele está no percentil 98 em precisão de chutes na Premier League.

É por isso que estamos apostando que Wilson registrará pelo menos dois chutes no alvo neste fim de semana.

Os mercados de apostas sentem que há apenas 25% de chance de ele conseguir isso. Mas ele alcançou isso em todos os jogos até agora com a camisa do West Ham.

Portanto, esta aposta tem valor contra a defesa frágil do Liverpool.