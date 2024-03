Palpite Vasco x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca - 3/3/24

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o time da Portuguesa-RJ.

O confronto acontece no dia 3 de março (domingo), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as análises de nossos editores e as principais dicas para o duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 1.39 na Betano Jogador a marcar Pablo Vegetti a qualquer momento 2.00 na Betano Gols Mais/Menos Vasco mais de 1,5 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Vasco vem de uma boa sequência de invencibilidade

O Vasco vem embalado em uma sequência de resultados positivos. O time se encontra em uma invencibilidade de seis jogos. Foram quatro vitórias e dois empates.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ vem apresentando um desempenho mediano. Aliás, o time já não tem mais chances matemáticas de seguir para as semifinais do torneio.

Nesse sentido, com o Vasco ainda tentando garantir sua posição entre os quatro primeiros e entendendo a necessidade do triunfo, o time, mandante do jogo, se apresenta como favorita para vencer.

Palpite 1 - Vasco x Portuguesa-RJ - Vasco vence: 1.39 na Betano.

Vegetti tem sido importante no ataque do Cruzmaltino

Artilheiro da equipe no Campeonato Carioca com três gols, o argentino Pablo Vegetti vem sendo decisivo para o Cruzmaltino. O jogador pode ser determinante na classificação do time para a próxima fase.

O atacante vem vivenciando uma fase interessante, tendo conseguido marcar gols em todos os seus três jogos mais recentes. Não à toa é o artilheiro da equipe na temporada, com quatro gols.

Em 2023, o argentino realizou 21 jogos com a camisa do Gigante da Colina, e o atleta conseguiu marcar 10 gols, terminando o Brasileirão como artilheiro da equipe. Para 2024, o objetivo é melhorar ainda mais esses números.

Palpite 2 - Vasco x Portuguesa-RJ - Vegetti marca a qualquer momento: 2.00 na Betano.

O ataque vascaíno tem funcionado bem

O resultado mais recente do Vasco, um triunfo sobre o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, foi responsável por marcar a terceira vitória consecutiva. Além disso, foi o terceiro jogo do time marcando mais de 1,5 gols.

Ainda, com 16 tentos a favor em 10 jogos disputados no Campeonato Carioca, a média de gols da equipe comandada por Ramón Díaz se estabeleceu em 1,6.

Assim, considerando a necessidade de realizar um placar vantajoso para se classificar e o fator casa, acreditamos no palpite do Gigante da Colina marcar pelo menos dois gols.

Palpite 3 - Vasco x Portuguesa-RJ - Vasco mais de 1,5 gols: 1.70 na Betano.