Palpite Vasco x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 14/4/24

Os comandados de Renato Portaluppi fazem uma viagem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Cruzmaltino no Estádio São Januário.

A partida entre Grêmio e Vasco da Gama será disputada neste domingo (14), às 16h. Confira nossos palpites para esse embate pela 1ª rodada do Brasileirão aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Grêmio ou empate 1.65 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.70 na Betano Jogador receber um cartão Walter Kannemann 1.53 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba as melhores casas de aposta do Brasil

Uma vitória em mais de cinco anos

O Tricolor Gaúcho pode até não acumular grandes números fora de casa diante do Cruzmaltino, mas o histórico recente aponta vantagem da equipe gaúcha nos últimos anos.

Até mesmo frequentando a segunda divisão juntos na temporada retrasada, Grêmio e Vasco se encontraram em oito ocasiões desde o início de 2019.

Neste período, que inclui confrontos por quatro edições do Brasileirão (uma da Série B), o Vasco venceu somente um jogo, perdendo cinco e empatando dois.

Palpite 1 - Vasco x Grêmio - Vitória do Grêmio ou empate: 1.65 na Betano.

Ataques abaixo do melhor nível

Um dos problemas do Cruzmaltino em sua eliminação na semifinal do Campeonato Carioca foi a falta de gols diante do Nova Iguaçu.

O Vasco perdeu por 2-1 no placar agregado e ficou fora da decisão do Estadual, na qual não chega desde 2019.

A equipe de Renato Portaluppi também compartilha dessas dificuldades no ataque, ainda sem marcar em seus dois jogos na Libertadores, ambos derrotas por 2-0.

Palpite 2 - Vasco x Grêmio - Dois gols ou menos: 1.70 na Betano.

Zagueiro mais amarelado do último Brasileirão

Walter Kannemann realizou 28 atuações pelo Tricolor Gaúcho no Campeonato Brasileiro.

Mesmo ausente de 10 partidas do Grêmio na competição, o zagueiro argentino liderou com folga o ranking de atletas com maior número de cartões.

O defensor gremista recebeu 16 cartões amarelos, dois a mais do que Robson Fernandes do Coritiba.

Kannemann também não indica diminuir o ritmo nesta temporada, sofrendo quatro cartões nas suas sete aparições finais pelo Estadual de 2024.

Palpite 3 - Vasco x Grêmio - Walter Kannemann receber um cartão: 1.53 na Betano.