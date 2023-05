Palpite: Sevilla x Roma - Europa League - 31/5/23

Confira dicas de palpites para a final da Europa League. Veja odds em casas de apostas como bet365, Betano e Sportingbet.

Na grande decisão da Europa League, o Sevilla, que eliminou a Juventus, vai enfrentar a Roma, que superou o Bayer Leverkusen nas semifinais. O jogo terá como palco a Puskás Aréna, em Budapeste.

Com isso, há interessantes palpites para a final deste torneio, que podem ser realizados nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Sevilla x Roma

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Sevilla e Roma, que realizarão o duelo que determinará quem será o grande campeão europeu desta temporada de 2022/23.

Sevilla para ser campeão

1.90 na bet365bet365

1.88 na Betano

1.90 Sportingbet

Sevilla para vencer a partida

2.75 na bet365bet365

2.77 na Betano

2.70 na Sportingbet

Menos de 2,5 gols na partida

1.50 na bet365bet365

1.47 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

O Sevilla é o rei da Europa League

Neste ano, o Sevilla foi para a Europa League após ficar em terceiro lugar no grupo G da Champions League, com cinco pontos. Ficando atrás de potências como Manchester City e Borussia Dortmund. Desde então, eliminou o PSV, Fenerbahçe, Manchester United e Juventus para chegar na final.

No entanto, o que nos faz acreditar no Sevilla como campeão, é o seu retrospecto em finais de Europa League: a equipe espanhola é a maior vencedora do torneio, com seis títulos em seis finais disputadas.

O único dado que pode se equiparar a este aproveitamento de 100% do Sevilla, são os números individuais de José Mourinho: ele busca a terceira conquista nesta competição, à frente de três clubes diferentes, pois já venceu dirigindo Porto e Manchester United.

Aposta 1 - Sevilla x Roma - Sevilla para ser campeão: 1.90 na bet365, 1.88 na Betano e 1.90 na Sportingbet.

Sevilla teve adversários mais difíceis em sua trajetória até a final

Não se pode dizer que a atual campeã da Conference League chegou por acaso na final da Europa League, mas se compararmos o caminho que os dois finalistas percorreram, a Roma teve testes menos complicados que os espanhóis.

Nas semifinais, por exemplo, após eliminar o Manchester United, o Sevilla mostrou superioridade contra uma Juventus favorita: finalizou 28 vezes contra 17 da Juve, e venceu por 2-1 na prorrogação para chegar à final. A Roma, por sua vez, sofreu muita pressão para segurar o 0-0 contra o Bayer Leverkusen. No jogo da volta, os alemães finalizaram 23 vezes contra apenas uma da Roma.

No fator histórico, os clubes se encontraram apenas uma vez anteriormente. O Sevilla venceu na fase de oitavas de final da UEFA Europa League, por 2-0, na sua trajetória a caminho da conquista do troféu de 2019/20. E para conseguir seu sétimo título, terá que, novamente, superar a Roma.

Aposta 2 - Sevilla x Roma - Sevilla para vencer a partida: 2.75 na bet365, 2.77 na Betano e 2.70 na Sportingbet.

Últimas finais da Europa League tiveram menos de 2,5 gols

José Mourinho enfrentará um Sevilla que geralmente participa de jogos movimentados, nos quais aparecem gols em ambos os lados. Inclusive, foi assim em suas duas últimas partidas neste torneio contra a Juventus, e também em suas duas últimas partidas pela La Liga.

Do outro lado, a equipe da Roma conseguiu manter o placar limpo contra Bayer Leverkusen, Feyenoord, Real Sociedad e Salzburg – todas as equipes que são conhecidas por marcar muitos gols nesta temporada.

Por esta razão, a margem de gols no confronto pode ser muito apertada. Poderia, inclusive, muito bem ser outra final de 1 a 0, como a Roma conseguiu no ano passado contra o Feyenoord na final da Conference League, ou quem sabe, de 1 a 1, como foi na final da Europa League de 2020/21 e 2021/22.

Aposta 3 - Sevilla x Roma - Menos de 2,5 gols na partida: 1.50 na bet365, 1.53 na Betano e 1.47 na Sportingbet.