Palpite São Paulo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 11/6/2023

Veja palpites e odds para o clássico entre o Tricolor Paulista e o Verdão no Mourmbi, neste domingo, às 16h.

Os especialistas em apostas apresentam as últimas odds para este confronto:

Palmeiras (Empate anula a aposta) :1.66 na bet365

:1.66 na bet365 Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Mais de 2.5 gols: 2.05 na bet365:

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Palmeiras tem apenas uma derrota nos seus últimos 18 jogos

Este clássico tem sido marcado pela falta de gols em jogos recentes, com o placar terminando em 0-0 nas duas últimas partidas entre Palmeiras e São Paulo. Porém, embora a expectativa seja de equilíbrio, o Palmeiras entra com a moral alta, tendo provado nos últimos meses, que é dificilmente batido.

A única derrota do Verdão nos seus últimos 18 jogos veio pela Copa do Brasil, fora de casa, contra o Fortaleza, por 1-0. Placar que foi inconsequente já que o Verdão havia vencido na ida por 3-0.

Em seu confronto mais recente, recebendo o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, mesmo saindo atrás por 2-0, em um início de partida decepcionante, a equipe de Abel Ferreira manteve a compostura, e virou o jogo, vencendo por 4-2 sem maiores complicações, criando chances até para marcar mais.

Palpite 1 - Palmeiras x São Paulo - Palmeiras (Empate anula a aposta): 1.66 na bet365.

Sem Gustaco Gómez, defesa alviverde perde um de seus pilares

O capitão do Palmeiras está fora do clássico deste domingo (11), pois levou o terceiro carrão amarelo na última rodada, e com isso, cumpre suspensão automática.

Sem o seu principal defensor, e também já com Murilo fora por um bom tempo, com lesão no ombro, a defesa alviverde pode ser um pouco mais vulnerável do que o normal, levando em consideração, que mesmo com Gómez em campo já não vem com números em campo, vem de uma atuação em que sofreu dois gols em casa.

O São Paulo também não vem conseguindo conter os ataques adversários em seus domínios. Nas suas duas últimas partidas em casa pelo Brasileirão, o Tricolor Paulista sofreu três gols, contra adversários inferiores ao Verdão, sofrendo dois gols do Goiás, e um do Goiás.

Palpite 2 - Palmeiras x São Paulo - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365.

Confronto de dois dos melhores ataques da competição

Este duelo colocará frente a frente o principal e quarto melhor ataque da Série A. O Palmeiras possui 20 gols em nove jogos, com média superior a dois por jogo, enquanto o Tricolor Paulista marcou 15 vezes no mesmo número de partias.

Além de boas marcas ofensivas, nenhuma das equipes anda conseguindo sair de campo sem serem vazadas, como citado acima, o São Paulo sofreu três gols em seus dois jogos mais recentes em casa pela Série A, isto sem contar a derrota por 3-1 para o Sport, que quase o custou a classificação na Copa do Brasil

Palpite 3 - Palmeiras x São Paulo - Mais de 2.5 gols: 2.05 na bet365.