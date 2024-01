Palpite São Paulo x Santo André - Campeonato Paulista - 20/1/24

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrentará o Santo André.

O confronto acontece no dia 20 de janeiro (sábado), no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Portanto, confira os prognósticos, informações e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo que marca o início de temporada para ambas as equipes.

São Paulo esperançoso para 2024

São Paulo e Santo André já se encontraram em 40 ocasiões até o momento, e o time da capital é de longe o maior vencedor desses confrontos. Foram 22 vitórias, 10 empates e oito derrotas.

No último encontro entre as equipes, durante o Campeonato Estadual do ano anterior, o Tricolor saiu vitorioso, vencendo o adversário por 1 a 0, atuando fora de casa.

O São Paulo conquistou o Paulistão pela última vez em 2021 e, no total, o time do Morumbi acumula 22 taças da competição. Para esse ano chegam como favoritos, ao lado do Palmeiras, para levantar a taça.

Calleri retorna ao time

Luciano e Calleri foram os únicos jogadores que marcaram mais de 10 gols pelo São Paulo no ano passado. Luciano encerrou a temporada como o artilheiro solitário do time, após marcar o gol que garantiu a vitória diante do Flamengo no último compromisso de 2023.

O argentino, no entanto, fez 11 jogos a menos que Luciano. No total, a média de Calleri no ano de 2023 fica em 0,31, visto que o camisa nove do Tricolor Paulista realizou 44 jogos (37 começando como titular) e marcou 14 gols.

Antes do final da temporada, Calleri foi submetido a uma cirurgia no tornozelo. Dessa maneira, seu retorno para 2024 é muito aguardado tanto pelos torcedores quanto por ele mesmo, que quer vivenciar mais um ano de conquistas na equipe.

São Paulo tem um ataque promissor

Embora tenha se deparado com a saída de Dorival Júnior, que comandará a Seleção Brasileira, que tenha perdido o zagueiro Beraldo e o lateral Caio Paulista, o time do São Paulo segue otimista.

Com a permanência de Lucas Moura que renovou com o clube e a chegada de atletas como Ferreirinha, o Tricolor tem um ataque bastante qualificado, e deve ser seu ponto forte nesta primeira rodada.

Como já mencionado, o retorno de Jonathan Calleri que volta de lesão também é um ponto crucial que pode colaborar para que o São Paulo vença e convença, com um placar largo.

