Palpite São Paulo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 29/4/24

Após bom resultado pela Libertadores, Luis Zubeldía faz sua estreia no Brasileirão com Choque-Rei no Estádio Morumbi.

Confira os nossos palpites para o embate entre São Paulo e Palmeiras, que coloca um ponto final na quarta rodada da Série A na segunda-feira (29).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.00 na Betano Total de gols de uma equipe São Paulo marcar um gol ou mais 1.47 na Betano Total de faltas 30 ou mais 1.88 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Equilíbrio entre rivais paulistas

Talvez nenhuma equipe dê tanto trabalho a Abel Ferreira desde que o treinador português chegou ao Palmeiras do que o São Paulo.

O Tricolor Paulista e o Verdão protagonizaram grandes duelos nos últimos anos, incluindo duas finais do Paulistão (em 2021 e 2022), com cada equipe levando um título

As duas partidas entre esses times em 2024 ambas terminaram empatadas. Na primeira fase do Campeonato Estadual o placar foi 1-1 e na decisão da Supercopa do Brasil 0-0 com triunfo são paulino nos pênaltis.

Palpite 1 - São Paulo x Palmeiras - Empate: 3.00 na Betano.

Ataque do Tricolor Paulista com bom desempenho recente

Mesmo em meio a uma fase com troca de técnico, o ataque são paulino não vem deixando de produzir em suas últimas aparições.

A partida mais recente na qual o Tricolor Paulista não marcou foi no dia 14 de fevereiro, quando perdeu em casa para o Santos pelo placar mínimo.

O centroavante Jonathan Calleri marcou nas suas duas últimas aparições, contribuindo em triunfos por 3-0 contra o Atlético-GO e 2-0 diante do Barcelona de Guayaquil.

Palpite 2 - São Paulo x Palmeiras - São Paulo marcar pelo menos um gol: 1.47 na Betano.

Histórico com muitas faltas em 2024

Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram duas vezes neste ano. Os jogos tiveram um alto número de faltas.

Na decisão da Supercopa do Brasil, Tricolor Paulista e Verdão combinaram para 35 faltas em empate sem gols no Mineirão. O confronto da primeira fase do Campeonato Paulista teve 30 faltas

Além desses números, o Verdão realizou um dos jogos mais faltosos neste início do Campeonato Brasileiro, com 37 no total na sua partida com o Flamengo na terceira rodada.

Palpite 3 - São Paulo x Palmeiras - 30 faltas ou mais: 1.88 na Betano.