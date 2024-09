Palpite São Paulo x Barcelona de Guayaquil - Copa Libertadores - 16/5/24

Na rodada cinco da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O duelo acontece no dia 16 de maio (quinta-feira), no MorumBis, em São Paulo. Confira a seguir os palpites que nossos especialistas em apostas providenciaram para este jogo.

Aposta Palpite Odds Resultado São Paulo vence 1.38 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.30 na Betano Gols Mais/Menos São Paulo mais de 1,5 1.57 na Betano

São Paulo na briga pela primeira posição do grupo

Com nove pontos no Grupo B, o São Paulo já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Contudo, o clube ainda almeja terminar na primeira posição da chave.

Para isso, Zubeldía, ainda invicto a frente do Tricolor Paulista, deve aproveitar o fator campo para construir uma vitória diante dos equatorianos.

O São Paulo, vale mencionar, está em uma série de sete jogos consecutivos sem derrotas. Sendo assim, tem amplo favoritismo para triunfar neste confronto.

Palpite 1 - São Paulo x Barcelona de Guayaquil - São Paulo vence: 1.38 na Betano.

São Paulo tem participado de jogos movimentados

O Tricolor do Morumbi vem vivenciando jogos de fortes emoções, tanto que em seus quatro jogos mais recentes, os dois times conseguiram balançar as redes.

Fazendo um recorte apenas para Libertadores, 75% dos confrontos que envolveram o São Paulo no Grupo B tiveram as duas equipes marcando gols (três de quatro jogos).

Do outro lado, é importante mencionar também que os três duelos mais recentes do Barcelona SC apresentaram esse padrão. Sendo assim, há motivos suficientes para acreditar que isso pode voltar a acontecer no MorumBis.

Palpite 2 - São Paulo x Barcelona de Guayaquil - Sim para ambos marcam: 2.30 na Betano.

São Paulo tem sido forte ofensivamente

O Tricolor Paulista tem desempenhado jogos altamente ofensivos sob o comando de Zubeldía, tanto que o time marcou mais de um gol em cinco de seus últimos seis jogos.

O 'novo' treinador do São Paulo fez sua estreia contra o próprio Barcelona SC. Na ocasião, deu a primeira vitória da história do São Paulo na Libertadores jogando no Equador, por 2 a 0.

Agora, atuando em casa, e comemorando o provável retorno de Lucas, o principal jogador do time, existem claras possibilidades do Clube da Fé marcar mais de um gol no duelo.

Palpite 3 - São Paulo x Barcelona de Guayaquil - São Paulo mais de 1,5 gols: 1.57 na Betano.