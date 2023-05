Palpite: Santos x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 20/5/23

Palmeiras e Santos se enfrentam em partida da 7ª rodada do Brasileirão.

Neste clássico do futebol paulista: Palmeiras, atual campeão brasileiro, joga contra o Santos, que busca alcançar o G4 nesta rodada.

Neste sentido, há interessantes palpites para o Clássico da Saudade que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Santos x Palmeiras

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Santos e Palmeiras, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 20/5/2023, na Vila Belmiro:

Mais de 0,5 gol no primeiro tempo

1.44 na bet365

1.50 na Betano

1.43 na Sportingbet

Palmeiras para vencer a partida

1.95 na bet365

1.93 na Betano

1.98 na Sportingbet

Mais de 1,5 gol na partida

1.33 na bet365

1.33 na bet365 1.38 na Betano

1.34 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Palmeiras vem sendo implacável na primeira etapa

O Palmeiras continua sendo avassalador no primeiro tempo de suas partidas. Afinal, nos últimos oito jogos da equipe, considerando todas as competições, o Verdão marcou gol no primeiro tempo em sete delas.

Já o Santos, em seus últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, viu sair gol no primeiro tempo em todos os confrontos. Tanto quando venceu o Vasco, por 1 a 0, como na vitória sobre o Bahia, 3 a 0, e antes disso, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1.

E, se levarmos em conta que o Palmeiras joga visando a liderança do campeonato, é de se esperar que os jogadores busquem o resultado durante os noventa minutos. Com isso, deixem espaços para o Santos contra-atacar e buscar um gol na etapa inicial.

Aposta 1 - Santos x Palmeiras - Mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.44 na bet365, 1.50 na Betano e 1.43 na Sportingbet.

Palmeiras está invicto no Brasileirão 2023

O Clássico da Saudade já aconteceu em 307 oportunidades. Dessas, o Verdão venceu 134 vezes (44%), o Santos 95 (31%) e houve ainda 78 empates (25%).

Trazendo este recorte apenas para o Brasileirão, o Santos tem uma ligeira vantagem, pois de 70 partidas venceu 24, contra 23 empates e 23 vitórias do Verdão.

No entanto, o momento atual dessas duas equipes nos faz acreditar que o Palmeiras tem condições de, mesmo como visitante, igualar o número de vitórias de seus rivais neste campeonato. Afinal, no Campeonato Brasileiro de 2023, o Palmeiras ainda não foi derrotado nenhuma vez.

Nas seis primeiras rodadas o Alviverde venceu 4 jogos e empatou 2. Como visitante, teve apenas dois jogos, e ainda não venceu: empatou em 2 a 2 com o Vasco e 1 a 1 com o Bragantino.

Já o Santos, como mandante, ainda não perdeu. No entanto, o que nos faz acreditar num triunfo do Verdão é o histórico recente: o Palmeiras venceu o Santos nos últimos oito confrontos.

Aposta 2 - Santos x Palmeiras - Palmeiras para vencer a partida: 1.95 na bet365, 1.93 na Betano e 1.98 na Sportingbet.

Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão

Se no ano passado, o Palmeiras, que é o maior campeão nacional do Brasil, teve o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 66 gols, este ano não está sendo nada diferente.

No Brasileirão deste ano, o Verdão já soma a quantia significativa de 16 gols marcados em 6 jogos, o que lhe dá uma média de 2,66 gols por partida. Em termos comparativos, o Santos tem metade deste número: 8 gols no mesmo número de partidas.

Indo além nestes números do Palmeiras, se considerarmos a temporada toda, o Verdão anotou neste ano 58 gols em 29 partidas. E além disso, é válido mencionar que dois jogadores do Palmeiras compõem a lista dos artilheiros do Brasileirão deste ano, Raphael Veiga (4 gols) e Artur (3 gols).

Aposta 3 - Santos x Palmeiras - Mais de 1,5 gols na partida: 1.33 na bet365, 1.38 na Betano e 1.34 na Sportingbet.