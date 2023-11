Palpite Santos x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 29/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Santos x Fluminense, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 36ª rodada do Brasileirão, o Santos recebe o Fluminense. O confronto acontece no dia 29 de novembro (quarta-feira), na Vila Belmiro, em Santos.

Com isso, acompanhe no decorrer deste artigo os prognósticos e os palpites selecionados por nossos especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultado Santos vence 1.80 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 no primeiro tempo 1.36 na Betano Jogador a marcar Marcos Leonardo a qualquer momento 2.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Santos invicto há sete jogos

Depois da histórica goleada sofrida para o Internacional por 7 a 1, a equipe do Santos passou a ter uma abordagem física e mental totalmente diferente. Tanto que, desde esse fatídico jogo, a equipe não perdeu mais nenhum confronto.

Nessa sequência, o Santos apresenta uma invencibilidade de mais de um mês, sendo sete jogos sem derrotas (ganhou três vezes e empatou em quatro oportunidades).

O Fluminense também vem de bons resultados, sendo cinco jogos sem perder. Porém, sua falta de objetivos no campeonato e o fato do Peixe jogar em casa, nos faz acreditar que o Santos entra como principal candidato a vitória neste jogo.

Palpite 1 - Santos x Fluminense - Santos vence: 1.80 na Betano.

O primeiro tempo pode ser truncado

Os quatro jogos mais recentes da equipe comandada por Marcelo Fernandes tiveram algo em comum: em todas essas partidas houve menos de dois gols no primeiro tempo de jogo.

Do lado do Tricolor das Laranjeiras, essa métrica consegue ser ainda maior. Afinal, nos últimos sete jogos recentes do Fluminense houve menos de 1,5 gol na etapa inicial da partida.

Assim, analisando o retrospecto dos times, acreditamos ser prudente acreditar em um primeiro tempo entre Santos e Fluminense sendo um jogo mais fechado, com marcações mais concisas e consequentemente, de poucos gols.

Palpite 2 - Santos x Fluminense - Menos de 1,5 gols no primeiro tempo: 1.36 na Betano.

Artilheiro do Peixe pode brilhar

O Fluminense, em tese, já está com a cabeça na disputa do mundial de clubes, que acontecerá entre 12 de dezembro a 22 do mesmo mês. Assim, se prevenindo contra lesões, pode entrar com um time misto.

Dessa forma, jogadores individualmente talentosos como Marcos Leonardo, artilheiro do Santos no campeonato, podem brilhar e acertas as redes neste confronto.

Até aqui, o menino da vila marcou 13 gols em 28 jogos neste Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele apresenta uma média de 0,46 por jogo (quase um gol a cada duas partidas disputadas).

Palpite 3 - Santos x Fluminense - Marcos Leonardo marca a qualquer momento: 2.10 na Betano.