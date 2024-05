Palpite Sampaio Corrêa x Fluminense - Copa do Brasil - 1/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa recebe o Fluminense.

A partida acontece no dia 1º de maio (quarta-feira), no Estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo. Acompanhe neste artigo as principais dicas de apostas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.40 na Betano Gols Mais/Menos Fluminense mais de 1,5 1.55 na Betano Tempo com mais gols Primeiro tempo 3.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fluminense quer encerrar sequência sem vitórias

Primeiro ficou no empate por 0 a 0 contra o Cerro Porteño pela Libertadores, e mais recentemente o Flu perdeu para o Corinthians por 3 a 0 no Brasileirão. Sendo assim, são dois jogos sem comemorar um triunfo.

Contudo, ainda que os desempenhos recentes sejam decepcionantes, os cariocas mesmo assim surgem como favoritos para este duelo em específico.

A propensão da vitória Tricolor pode ser respaldada pelas posições do ranking da CBF: o Fluminense está na sétima posição, e o Sampaio Corrêa na 33ª. Além disso, a disparidade técnica dos elencos é outro fator determinante.

Palpite 1 - Sampaio Corrêa x Fluminense - Fluminense vence: 1.40 na Betano.

O ataque Tricolor deve se sobressair

O Sampaio Corrêa apresenta uma série de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota). Agora, enfrentando uma equipe de Série A, o time maranhense deve ter uma postura cautelosa.

Nesse sentido, evidentemente, o Flu terá mais posse de bola e também mais oportunidades para trabalhar as jogadas e se colocar em condições de marcar gols.

Ainda, é importante mencionar que nesta temporada, o time de Fernando Diniz realizou 22 jogos e anotou 27 gols, ou seja: tem uma média superior a um gol por jogo em 2024.

Palpite 2 - Sampaio Corrêa x Fluminense - Fluminense mais de 1,5 gols: 1.55 na Betano.

Primeiro tempo deve ser bastante movimentado

No resultado mais recente do Fluminense (derrota de 3 a 0 para o Corinthians), o primeiro tempo apresentou a metade na qual houve mais gols no jogo, foram dois ao todo.

Nesse sentido, analisando que os cariocas buscam a vitória, é possível que imponham seu forte ritmo de jogo desde os minutos iniciais.

Dessa forma, parece prudente acreditar que a primeira metade de jogo seja a que haverá mais gols neste importante confronto da terceira fase da Copa do Brasil.

Palpite 3 - Sampaio Corrêa x Fluminense - Primeiro tempo com mais gols: 3.05 na Betano.