Palpite Real Madrid x Valencia - La Liga - 01/11/2025

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória tranquila dos anfitriões, com Kylian Mbappé marcando primeiro e Jude Bellingham também balançando as redes.

Melhores palpites para Real Madrid x Valencia:

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.70 na Betano ;

; Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano ;

; Jude Bellingham marca a qualquer momento, com odds de 2.22 na Betano.

Palpite de placar: Real Madrid 3-0 Valencia.

Nossa análise: momento das equipes

O Real Madrid chega a este jogo após uma vitória por 2-1 no El Clásico. Eles mereceram a vitória sobre o Barcelona no último fim de semana, criando oportunidades muito melhores ao longo dos 90 minutos.

A equipe de Xabi Alonso venceu 12 de seus 13 jogos em todas as competições até agora nesta temporada.

Além disso, têm uma vantagem de cinco pontos sobre o Barça na La Liga.

O Valencia enfrenta uma campanha muito mais desafiadora. Carlos Corberán está sob pressão, pois sua equipe caiu para a zona de rebaixamento após uma derrota por 2-0 contra os rivais locais Villarreal.

Embora Los Che só tenham vencido duas vezes na liga, eles derrotaram o modesto Maracena por 5-0 na Copa do Rei no meio da semana.

Prováveis escalações para Real Madrid x Valencia

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Rodrygo, Mbappé;

Valencia: Agirrezabala, Gayà, Copete, Tárrega, Correia, López, Pepelu, Guerra, Rioja, Almeida, Danjuma.

Mbappé marca primeiro

Mbappé começou rapidamente mais uma vez no El Clásico. Ele já havia marcado um gol brilhante que foi anulado por um impedimento antes de abrir o placar aos 22 minutos. Esse foi o 16º gol do francês pelo Real Madrid na temporada.

Além disso, ele marcou primeiro em seis de seus 13 jogos pelos Los Blancos nesta temporada. Isso inclui cada um dos dois últimos jogos da liga do Real Madrid, com o jogador de 26 anos também marcando o único gol contra o Getafe na 9ª rodada.

Após um descanso inesperado no meio da semana, o Real Madrid deve estar fresco e pronto para começar este jogo com força.

Como Mbappé é central para a maioria das jogadas ofensivas, ele é novamente a escolha destacada para marcar primeiro.

Palpite 1 para Real Madrid x Valencia: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Valencia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Los Blancos mostram uma forte performance

O Valencia impressionou na segunda metade da última temporada e até garantiu uma vitória surpresa no Bernabéu em abril.

No entanto, essa continua sendo uma das únicas duas vitórias fora de casa para Los Che na La Liga desde o início da última temporada.

Até agora, eles não venceram nenhuma de suas partidas fora de casa na liga nesta temporada e sofreram seis gols fora contra o Barça em setembro.

A saída de Cristhian Mosquera para o Arsenal enfraqueceu severamente a defesa deles, enquanto o goleiro Giorgi Mamardashvili também fez muita falta.

Os torcedores estão descontentes com a série de más performances da equipe, então há pouca chance de uma surpresa neste fim de semana.

O Real Madrid criou pelo menos 2.5 xG em cada um dos seus últimos três jogos em casa em todas as competições. Com Villarreal, Juventus e Barcelona como adversários durante esse período, eles consistentemente conseguiram superar equipes fortes.

Eles não devem ter problemas para fazer o mesmo contra um time fraco do Valencia.

Palpite 2 para Real Madrid x Valencia: Real Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano.

Bellingham marca novamente

Nas primeiras semanas da temporada, a forte dependência do Real Madrid de Mbappé para marcar gols era uma preocupação menor. No entanto, o retorno de Bellingham à forma e à condição física sugere que esses dias podem ter acabado.

O meio-campista impressionou desde a última pausa internacional, quando não foi convocado pela Inglaterra.

O jogador de 22 anos fez 10 chutes em seus três jogos desde então, marcando em cada um dos seus dois últimos. Ele acertou o alvo pelo menos uma vez em cada uma de suas últimas cinco aparições.

Isso sugere que ele pode se posicionar em áreas perigosas. Alonso incentivou o meio-campista a focar em estar em áreas onde ele pode ter o maior impacto, em vez de cobrir menos terreno.

Bellingham teve cinco tentativas no El Clásico, que é o número mais alto do jogo junto com Mbappé.