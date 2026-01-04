Palpite Real Madrid x Real Betis - LaLiga - 04/01/2026

Nossos especialistas trazem as melhores dicas de apostas para o seu palpite de Real Madrid x Real Betis pela LaLiga em 04/01/2026.

Melhores palpites para Real Madrid x Real Betis:

Nossa análise: momento das equipes

Real Madrid e Betis se enfrentam em uma das partidas mais atraentes do início do ano na LaLiga, um duelo que promete intensidade e muita atenção pelo momento de ambos os times.

O encontro chega em um ponto crucial da temporada, com objetivos claros e a necessidade de não ceder mais terreno na tabela.

Ambas as equipes encerraram 2025 com vitória, embora o balanço geral tenha deixado certas irregularidades que lhes custaram pontos importantes no caminho.

Essa falta de continuidade impediu que tanto madridistas quanto verdiblancos estivessem ainda melhor posicionados para a segunda parte do campeonato.

O Real Madrid busca acompanhar o ritmo de um Barcelona que, por enquanto, se mostra imbatível.

Após as derrotas para o Manchester City na Champions e frente ao Celta na liga, a equipe merengue conseguiu reagir, recuperar-se animicamente e manter-se firme na luta pelo título.

Por outro lado, o Betis se mantém na sexta posição e visa não perder contato com os lugares da Champions League.

A equipe de Manuel Pellegrini tem mostrado ótimas apresentações em vários momentos da temporada, mas a falta de consistência nos resultados impediu um salto maior.

Além disso, o histórico recente em Madrid sugere um jogo equilibrado: quatro empates nas últimas seis visitas do Betis ao Santiago Bernabéu.

Com esse antecedente, a pergunta fica no ar: a paridade se manterá novamente ou alguém conseguirá impor condições?

Prováveis escalações para Real Madrid x Real Betis

Real Madrid: Courtois, Asensio, Rüdiger, Huljsen, García, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior;

Real Betis: Vallés, Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Riquelme, Hernández.

1º Palpite Real Madrid x Real Betis: Vitória do Real Madrid e menos de 2.5 gols

Apesar de ter um bom saldo de gols, a paridade que tem existido entre ambos os times sugere um jogo fechado, com o Real Madrid partindo como favorito.

O contexto e os antecedentes recentes reforçam a ideia de um duelo mais tático do que aberto.

Essa paridade se reflete claramente nos confrontos no Bernabéu: em sete dos últimos oito jogos disputados lá, apenas um superou a barreira dos dois gols.

O restante foi de placares apertados, com diferenças mínimas e desenvolvimento equilibrado.

Com um Real Madrid que venceu 13 partidas como mandante, o favoritismo merengue é evidente.

Nesse cenário, uma aposta combinada que contemple vitória do mandante e poucos gols se apresenta como imensamente atraente do ponto de vista das probabilidades.

Palpite 1 para Real Madrid x Real Betis: Vitória do Real Madrid e menos de 2.5 gols 4.50 na Betano.

2º Palpite Real Madrid x Real Betis: Real Madrid mantém a baliza inviolada

Com 11 gols em 8 jogos como visitante, o Betis mantém uma média ligeiramente superior a um gol por partida fora de casa.

No entanto, seus antecedentes ofensivos visitando o Real Madrid são realmente pobres e contrastam com essa média geral.

De fato, nos últimos sete confrontos disputados no Bernabéu, o Betis conseguiu marcar apenas um gol, um dado que reflete claramente suas dificuldades em anotar nesse cenário.

O contexto histórico volta a jogar contra o conjunto verde-blanco.

Enquanto isso, o Real Madrid venceu com a baliza inviolada em dois dos seus últimos três jogos como mandante e, além da queda diante do Celta, a equipe de Xabi Alonso sofreu apenas cinco gols em casa.

Sob esse panorama, a cotação de 2.50 pela baliza inviolada do Madrid se apresenta, sem dúvida, como uma opção magnífica.

Palpite 2 para Real Madrid x Real Betis: Real Madrid mantém a baliza inviolada 2.50 na Betano

3º Palpite Real Madrid x Real Betis: Ambos os times não marcam

Os 8 gols nos últimos 8 confrontos entre ambos no Bernabéu deixam uma média exata de um gol por jogo.

Esse dado reforça a ideia de um duelo com poucas oportunidades, em que a probabilidade de que ambos os times marquem tem sido historicamente muito baixa.

De fato, nesses mesmos 8 jogos, apenas em uma ocasião ambos os times conseguiram marcar, sendo o 0-0 o placar mais repetido.

Com esses antecedentes, a opção de um jogo muito fechado e com poucos gols aparece como um cenário evidente.