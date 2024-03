Palpite Real Madrid x Leipzig - Champions League - 6/3/24

Os comandados de Ancelotti defendem sua vantagem na Champions League no Santiago Bernabéu diante do Leipzig.

Após vencer na Alemanha por 1-0, o Real Madrid conta com o retorno de Jude Bellingham para o segundo jogo. Confira nossos palpites para este grande duelo europeu aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.57 na Betano Total de chutes 27 ou mais 1.91 na Betano Jogador marcar de cabeça Benjamin Sesko 12.00 na Betano

Números que falam por si só

O Real Madrid está no meio de uma temporada absolutamente dominante em casa, passando por quase todos os que visitam o Santiago Bernabéu.

Contando embates por La Liga e Champions League, a equipe de Carlo Ancelotti já foi a campo em 16 jogos nesta temporada, vencendo 14 e empatando dois.

Já o Leipzig foi derrotado nas suas duas últimas jornadas como visitante contra uma equipe da primeira metade da tabela na Bundesliga, caindo para Stuttgart e Bayern de Munique.

A única vitória do Leipzig fora de casa em 2024 veio justamente em sua última aparição, batendo o Bochum que ocupa apenas a 15ª posição no Campeonato Alemão.

Palpite 1 - Real Madrid x Leipzig - Vitória do Real Madrid: 1.57 na Betano.

Primeiro jogo teve abundância de chances de gol

Real Madrid e Leipzig protagonizaram um jogo sem muitos gols na ida com triunfo visitante pelo placar mínimo. Entretanto, não faltaram oportunidades claras em um embate mais franco do que o placar final indicaria.

Este foi apenas um de dois confrontos em todos os jogos das oitavas de final, com ambos os times chegando nos dígitos duplos em finalizações.

Leipzig e Real Madrid tiveram 29 chutes ao longo do jogo, 14 para os donos da casa e 15 para os atuais campeões espanhóis.

Palpite 2 -Real Madrid x Leipzig - 27 chutes ou mais: 1.91 na Betano.

Sesko é ameaça alemã no jogo aéreo

O centroavante esloveno de apenas 20 anos dá bons indícios em sua primeira temporada no Leipzig de Marco Rose.

Com um 1,95 m, Sesko tem uma boa vantagem em jogadas pelo ar, algo que tem aparecido bem nos seus números na Bundesliga.

A maioria dos gols de Sesko na atual temporada no Campeonato Alemão foi de cabeça, quatro de sete para ser exato.

Palpite 3 - Real Madrid x Leipzig - Sesko marcar de cabeça: 12.00 na Betano.