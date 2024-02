Palpite Real Madrid x Atlético de Madrid - La Liga - 4/2/24

O principal embate da 23ª rodada do Campeonato Espanhol é o encontro dos rivais de Madrid no Santiago Bernabéu.

Merengues e Colchoneros medem forças neste domingo (4). Confira nossos palpites para esse dérbi espanhol aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.73 na KTO Ambas as equipes marcam Sim 1.66 na KTO Total de chutes a gol de um jogador Álvaro Morata acertar o alvo a qualquer momento 1.45 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Atleti não vence no Bernabéu há um bom tempo

Como já foi representado na atual temporada, que teve duas vitórias do Atlético e uma do Real Madrid, as duas equipes andam fazendo duelos equilibrados.

Contudo, o cenário dentro do Bernabéu, local no qual não se enfrentam há quase um ano, é outro por completo.

O time de Diego Simeone perdeu quatro dos últimos cinco embates com mando do Real Madrid.

A vitória das mais recentes dos Colchoneros no Bernabéu aconteceu em fevereiro de 2016.

Palpite 1 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Vitória do Real Madrid: 1.73 na KTO.

Duelo de grandes ataques

Estas equipes se enfrentaram pela primeira vez em 2024 no dia 10 de janeiro em duelo válido pela Supercopa Espanhola.

Contando aquela partida, o Atleti marcou múltiplos gols em quatro de seus seis últimos jogos, sendo que em todos guardou pelo menos um.

O cenário do Real Madrid é similar e ainda mais chamativo. A equipe de Carlo Ancelotti realizou cinco partidas incluindo aquela, marcando dois ou mais gols em cada uma.

A última partida dos Merengues sem marcar foi no início de novembro, enquanto a do Atleti foi no dia 16 de dezembro.

Palpite 2 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.66 na KTO.

Artilheiros em ambos os lados

Não é apenas Jude Bellingham quem chama a atenção em relação à briga por artilharia neste duelo.

Álvaro Morata também aparece com bons números na atual temporada, marcando 13 vezes em 20 aparições, sendo 16 como titular.

O centroavante do Atleti chega nesses números finalizando com frequência, possuindo uma média de chutes no alvo de 1.2 em La Liga.

Nas suas três últimas aparições como titular no Campeonato Espanhol, Morata acertou o alvo pelo menos uma vez em todas.

Palpite 3 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Álvaro Morata acertar o alvo pelo menos uma vez: 1.45 na KTO.