Palpite Real Madrid x Atalanta - Supercopa da Europa - 14/8/24

Valendo o título de Supercampeão da Europa, os dois campeões continentais da última temporada se enfrentam.

O compromisso entre Real Madrid, vencedor da Champions League, e a Atalanta, campeã da Europa League, está marcado para quarta-feira (14), às 16h, no estádio Nacional de Varsóvia. Veja a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.53 na bet365 Time campeão Real Madrid 1.31 na bet365 Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.75 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Madrilenhos como favorito

O time de Madri apresenta um elenco muito superior ao dos italianos, inclusive com jogadores que concorrem ao prêmio Ballon d’Or.

Ao longo da história, Real e Atalanta já se encontraram duas vezes e quem levou a melhor foram os madrilenhos, que venceram ambos os confrontos.

Sendo assim, considerando a disparidade de elencos, movimentações de pré-temporada e histórico do confronto, o Real Madrid se mostra como favorito.

Palpite 1 - Real Madrid x Atalanta - Real Madrid vence: 1.53 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Real Madrid deve sair com a vitória na disputa pela Supercopa da Europa contra o Atalanta nesta quarta-feira (14). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Para se isolar como maior vencedor

O maior campeão de Liga dos Campeões, com 15 títulos, agora busca se isolar também como maior vencedor da Supercopa da Europa, visto que está empatado com o Milan, ambos com 5 conquistas.

Dessa forma, a equipe madrilenha vai a campo nesta quarta-feira entendendo que pode novamente fazer história, algo que certamente motiva os atletas.

Com isso acreditamos na possibilidade da equipe comandada por Carlo Ancelotti começar a temporada com uma importante conquista para sua galeria de troféus.

Palpite 2 - Real Madrid x Atalanta - Real Madrid campeão: 1.31 na bet365.

Mbappé já busca seu primeiro título com os espanhóis

O atleta francês foi um dos jogadores mais eficientes na temporada passada. Pelo PSG foram 48 jogos realizados, 44 gols marcados e 10 assistências.

Ainda, é importante considerar que mesmo sendo eliminado nas semifinais da UCL, o jogador em questão foi o artilheiro, anotando oito gols.

Com esses números empolgantes e buscando mostrar seus serviços para os merengues, acreditamos que ele ajudará a equipe a alcançar esse troféu.

Palpite 3 - Real Madrid x Atalanta - Mbappé marca a qualquer momento: 1.75 na bet365.