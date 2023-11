Palpite PSG x Newcastle - Champions League - 28/11/23

Confira os melhores palpites para apostar em Paris Saint Germain x Newcastle, na Champions League.

Restando duas rodadas, o Grupo F segue completamente indefinido, com as quatro equipes ainda vivas em busca por uma vaga nas oitavas.

Os Magpies jogam pela sua sobrevivência, vindo de duas derrotas para o Borussia Dortmund. Enquanto o PSG quer se vingar da expressiva derrota na Inglaterra, quando caiu para os Newcastle por 4 a 1.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e pelo menos três gols no jogo 2.07 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Kylian Mbappé 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Alexander Isak 3.20 na Betano

PSG envolvido em partidas com muitos gols

Segundo colocado do grupo, o Paris Saint Germain possui o melhor ataque e a pior defesa da chave, tendo marcado sete e sofrido seis.

A maioria destes gols sofridos veio justamente no seu primeiro duelo com o Newcastle, quando perdeu por 4-1.

Da mesma maneira, em sua última partida pela Premier League, o Newcastle também saoi vitorioso por 4-1, derrotando o Chelsea em casa.

O PSG proporcionou um jogo com ainda mais gols na última vez que foi a campo, passando pelo Monaco em triunfo por 5-2.

Ambas as equipes não têm sido estranhas a jogos com o placar bem movimentado.

Palpite 1 - PSG x Newcastle - Sim para ambas as equipes marcarem e partida ter pelo menos três gols: 2.07 na Betano.

Mbappé marcando com enorme frequência

O craque do PSG tem as mais altas expectativas com os números que apresentou em anos recentes, e ele segue as cumprindo.

Kylian Mbappé possui o mesmo número de gols e jogos nesta temporada pelo PSG, tendo marcado 16 vezes, inclusive vindo de quatro gols em suas duas últimas partidas.

Pela Champions League, Mbappé balançou as redes nas duas partidas que fez em casa, contribuindo em vitórias diante do Borussia Dortmund e Milan.

Palpite 2 - PSG x Newcastle - Kylian Mbappé marcar a qualquer momento: 1.65 na Betano.

Sem Isak, o Newcastle sofreu na Champions

O atacante sueco se lesionou na terceira rodada da Champions, e sem ele os Magpies perderam para o Dortmund duas vezes.

O seu retorno na última rodada da Premier League se provou bem importante, com Isak marcando o primeiro gol na vitória por 4-1 contra o Chelsea.

Isak possui oito gols em 13 jogos nesta temporada, e marcou três vezes em suas duas últimas aparições como titular.

Palpite 3 - PSG x Newcastle - Alexander Isak marcar a qualquer momento: 3.20 na Betano.