Palpite PSG x Barcelona - Champions League - 10/4/24

Pelas quartas de final da Champions League, a equipe francesa do Paris Saint-Germain recebe os espanhóis do Barcelona.

O confronto acontece no dia 10 de abril (quarta-feira), no Parc des Princes, em Paris. Confira a seguir a análise de nossa equipe editorial com as principais dicas de apostas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado PSG vence 1.98 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.60 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Paris forte como mandante

O time do Paris Saint-Germain ainda não foi derrotado em nenhuma oportunidade quando atuou na condição de mandante nesta edição da Champions.

Ao todo, quatro jogos foram realizados no Parque dos Príncipes, desses foram alcançadas três vitórias e um empate para os donos da casa.

Ainda, atuando na Ligue 1, o PSG tem o segundo melhor desempenho como mandante. Em quatorze jogos disputados foram oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Palpite 1 - PSG x Barcelona - PSG vence: 1.98 na Betano.

Dois ataques poderosos

Em seis confrontos realizados na UCL desta temporada, o time comandado por Luis Enrique marcou exatamente 13 gols, média de 2,16 por partida.

Do lado dos catalães, a equipe do Barcelona foi às redes em 16 ocasiões, apresentando uma média de gols equivalente a 2,66 por confronto.

Sendo assim, ao analisar os números das equipes e considerar que de um lado temos Mbappé e do outro Lewandowski, há fortes indícios de que ambos podem marcar.

Palpite 2 - PSG x Barcelona - Sim para ambos marcam: 1.60 na Betano.

É esperado um jogo aberto

Os jogos que envolvem o Paris Saint-Germain costumam ter um número considerável de escanteios, a média é de 11,75 por partida.

Ainda, é importante considerar que os franceses são a equipe que mais cobraram escanteios na atual edição da Champions League, ao todo foram 57 tiros de canto.

Sendo assim, e considerando que ambos querem começar bem nesta primeira partida, os sintomas de um jogo dinâmico se evidenciam, podendo assim causar muitos escanteios.

Palpite 3 - PSG x Barcelona - Mais de 9,5 escanteios: 1.78 na Betano.