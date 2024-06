Palpite Portugal x República Tcheca - Eurocopa - 18/6/24

Na terça-feira (18), a Seleção Portuguesa, diante da República Tcheca, dá o pontapé inicial à a sua campanha na Eurocopa.

Confira os nossos palpites para esse embate que será realizado na Red Bull Arena, localizada em Leipzig, na Alemanha.

Aposta Palpite Odd Resultado Portugal vence 1.52 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cristiano Ronaldo 1.65 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Seleção Portuguesa entra como uma das favoritas

Portugal entra neste torneio como um dos favoritos a conquistar o título, dessa forma, obviamente, também é o mais cotado para vencer o Grupo F.

Nos últimos 15 jogos realizados pela equipe lusitana, foram alcançadas incríveis 14 vitórias e apenas uma derrota. Um desempenho altamente positivo.

A República Tcheca, por sua vez, também vem em uma ótima fase, mas ao comparar jogador por jogador, os portugueses têm o favoritismo para triunfar.

Palpite 1 - Portugal x República Tcheca - Portugal vence: 1.52 na Betano.

O maior artilheiro da história da Euro estará em campo

O craque português, Cristiano Ronaldo, no auge dos seus 39 anos, é detentor de vários recordes na competição. Um deles, é o fato de ser o maior artilheiro da Euro.

Neste torneio, Ronaldo, ao todo, marcou 14 gols. E, ele conseguiu alcançar esse feito histórico balançando as redes em cinco edições diferentes.

Ainda, para fortalecer essa dica, na temporada 2023/24, CR7 balançou as redes 44 vezes em 45 partidas, ou seja: média de quase um gol por jogo.

Palpite 2 - Portugal x República Tcheca - Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento: 1.65 na Betano.

Encontro dos dois mais fortes da chave

Além de Portugal e República Tcheca, o grupo conta também com a presença de Turquia e Geórgia, que se enfrentam no mesmo dia.

Dentre esses quatro times, Portugal é o melhor colocado no Ranking Fifa, estando em sexto lugar. O segundo é a própria República Tcheca, 36º colocado.

Dessa forma, com os melhores do grupo se enfrentando e considerando que Portugal foi vazado em dois de seus três jogos mais recentes, acreditamos que ambos podem marcar neste duelo.

Palpite 3 - Portugal x República Tcheca - Sim para ambos marcam: 1.85 na Betano.