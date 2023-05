Palpite: Porto x Vitória de Guimarães – Primeira Liga de Portugal – 27/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Porto e Vitória de Guimarães pela rodada final da Primeira Liga portuguesa.

Neste sábado, 27 de maio, o Estádio do Dragão será palco do duelo entre o Porto e o Vitória de Guimarães, pela 34ª e última rodada da Primeira Liga portuguesa de futebol.

A partida tem início às 14h de Brasília, e ainda pode valer o título para os azuis e brancos, que têm apenas dois pontos a menos do que o líder Benfica.

Pela frente terá um adversário sem nada a perder ou a ganhar, dado que os vimaranenses já garantiram a sua vaga nas qualificatórias da próxima edição da Europe League.

Se você quer apostar neste e em outros jogos de futebol, você pode conferir quais são os melhores apps de apostas.

Dicas de apostas Porto x Vitória de Guimarães

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Porto e Vitória de Guimarães pela Primeira Liga portuguesa.

Porto para vencer o jogo

1.22 na bet365

1.22 na Sportingbet

1.21 na Betano

Ambas as equipes marcam - Não

1.75 na bet365

1.67 na Sportingbet

1.70 na Betano

Mais de 2.5 gols

1.47 na bet365

1.48 na Sportingbet

1.50 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

A última chance do Porto

Apesar do segundo lugar na tabela, o Porto ainda tem esperanças de conquistar o bi-campeonato, mas não depende apenas do seu resultado.

Em primeira instância, os dragões estão obrigados a vencer o Vitória de Guimarães, depois esperam que o Santa Clara surpreenda e conquiste os três pontos ao Benfica.

Em um jogo de nervos no Estádio do Dragão, os comandados de Sérgio Conceição são favoritos para conseguir sua nona vitória sucessiva contra o time alvinegro.

Aposta 1 - Porto x Vitória de Guimarães - Porto para vencer: 1.22 na bet365, 1.22 na Sportingbet e 1.21 na Betano.

Defesas apertadas

O Porto precisa garantir os três pontos e, por isso, vai fazer de tudo para balançar as redes adversárias.

Parece simples, se considerarmos que o Guimarães sofreu 36 gols nas 33 rodadas já disputadas, no entanto, eles conseguiram manter sua defesa inviolada nos últimos três jogos.

Por outro lado, o Porto tem a segunda melhor defesa do campeonato e deve conseguir evitar sofrer gols de um time que já alcançou seu objetivo da temporada.

Aposta 2 - Porto x Vitória de Guimarães - Ambas as equipes marcam - Não: 1.75 na bet365, 1.67 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Será que Taremi alarga a contagem?

No total, os azuis e brancos têm 70 gols nesta temporada na Primeira Liga, dos quais 41 foram como mandante, e com a chance de chegar ao título ainda viva, se espera que os azuis e brancos apostem forte no ataque mais uma vez.

Para ajudar, o elenco conta com o artilheiro do campeonato, Mehdi Taremi, que soma já 21 gols, após ter marcado uns incríveis quatro gols na última partida.

Aposta 3 - Porto x Vitória de Guimarães - Mais de 2.5 gols: 1.47 na bet365, 1.48 na Sportingbet e 1.50 na Betano.