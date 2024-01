Palpite Porto x Braga - Campeonato Português - 14/1/24

Seguindo suas perseguições aos líderes, Porto e Braga se encontram em confronto direto na parte de cima da tabela da Primeira Liga.

Este confronto coloca em rota de colisão o melhor ataque da competição, pertencente ao Braga com 40 gols, contra a segunda melhor defesa, unidade do Porto, que só foi vazada 12 vezes.

Confira os melhores palpites para apostar na partida do campeonato de Portugal, selecionados pelos nossos especialistas em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Porto 1.82 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Ricardo Horta 3.55 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Sequência de invencibilidade do Porto em casa

Os comandados de Sérgio Conceição não são superados em casa desde o dia 3 de novembro, quando na ocasião caíram para o Estoril por 1-0.

Desde aquela derrota, o Porto realizou seis partidas em casa por quatro competições diferentes, sempre saindo com o triunfo.

Mais recentemente, o Porto venceu o Chaves em casa por 1-0.

No último confronto entre esses dois times com mando do Porto, o Braga foi derrotado por 4-1.

Palpite 1 - Porto x Braga - Vitória do Porto: 1.82 na Betano.

Ricardo Horta assume papel de principal goleador

O atacante Simon Banza faz uma temporada excelente, liderando não só o Braga como todo o Campeonato Português, tendo marcado 14 gols em 15 jogos.

O artilheiro da Primeira Liga será desfalque nos próximos jogos, defendendo o Congo na Copa Africana de Nações.

Sem Simon Banza, cabe a Ricardo Horta assumir um papel ainda mais importante, chegando nesta partida com sete gols em 14 jogos.

Além de seu companheiro e artilheiro da competição, apenas outros três atletas marcaram mais do que os sete gols de Ricardo Horta na Primeira Liga.

Palpite 2 - Porto x Braga - Ricardo Horta marcar a qualquer momento: 3.55 na Betano.

Potencial para duelo com muitos gols

O Braga marcou pelo menos um gol em quatro de suas cinco últimas visitas ao Estádio do Dragão.

A equipe do Porto tem de forma geral bons números na temporada, sofrendo apenas cinco gols nas sete rodadas da Primeira Liga que realizou em casa. Entretanto, o cenário mais recente não é tão dominante.

Em três das últimas quatro partidas em todas as competições realizadas em casa, o Porto foi vazado pelo menos uma vez.

Adicionando a possibilidade de um jogo com muitos gols, em oito jogos como visitante, o Braga marcou 22 e sofreu 14.

Palpite 3 - Porto x Braga - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.65 na Betano.