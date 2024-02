Palpite Ponte Preta x São Paulo - Campeonato Paulista - 10/2/24

A Ponte Preta recebe o São Paulo, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O confronto acontece no dia 10 de fevereiro (sábado), no Moisés Lucarelli, em Campinas. Confira os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024, a partir da análise de nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.62 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.00 na Betano Evolução do jogo São Paulo marcar primeiro e vencer 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo está invicto na temporada

O Tricolor Paulista vem fazendo uma excelente temporada em 2024. Nesse curto período conseguiu quebrar um tabu contra o Corinthians na Neo Química, e conseguiu também garantir o título da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras.

Ainda, para consagrar o ano, é importante considerar que o São Paulo ainda não foi derrotado em 2024. Nos seis jogos disputados até agora, foram quatro vitórias e dois empates.

A Ponte Preta, por sua vez, até vem fazendo um bom Campeonato Paulista, tanto que é atualmente a segunda colocada da Chave B. Porém, o momento vivido pelo São Paulo é realmente empolgante. Assim, o time do Morumbi surge como favorito para o duelo.

Palpite 1 - Ponte Preta x São Paulo - São Paulo vence: 1.62 na Betano.

Encontro dos dois melhores ataques da competição

Mesmo que tenha um jogo a menos em comparação com as demais equipes do estadual, o Tricolor surge como um dos melhores ataques da competição, com 10 gols.

Do outro lado, a Ponte Preta apresenta o mesmo número de bolas na rede. Ou seja, ambas as equipes dividem o posto de melhor ataque do Campeonato Paulista em 2024.

Nesse sentido, visto que ambos os times vêm adotando uma postura ofensiva, é viável acreditar que esse jogo deva apresentar muitos gols.

Palpite 2 - Ponte Preta x São Paulo - Mais de 2,5 gols: 2.00 na Betano.

São Paulo marcou primeiro em todas suas vitórias

Em suas quatro vitórias nesta temporada, em todos os jogos, o São Paulo foi o primeiro time a balançar as redes no confronto.

Jogando contra a Ponte Preta, a equipe da capital deve tentar manter esse padrão, e como seu time “principal” repousou no jogo diante do Água Santa, os titulares devem retornar e ir à campo contra o time de Campinas.

Nesse sentido, com Calleri, Lucas e Luciano formando o setor ofensivo da equipe, existem boas chances dos comandados de Thiago Carpini abrirem o placar no duelo.

Palpite 3 - Ponte Preta x São Paulo - São Paulo marcar primeiro e vencer: 1.80 na Betano.