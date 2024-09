Palpite Peru x Colômbia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 6/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, o Peru recebe a equipe da Colômbia.

O compromisso entre essas seleções está marcado para sexta-feira (6 de setembro), às 22h30, no Estádio Nacional do Peru, localizado em Lima. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado especial Colômbia nos dois tempos 4.15 na Betano Jogador a marcar Luis Díaz a qualquer momento 3.00 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.42 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Colômbia em um grande momento

Embora tenha sido derrotada na final da Copa América deste ano para Argentina, a equipe colombiana se provou altamente competitiva.

Se antes o cenário sul-americano tinha um trio imponente composto por Brasil, Uruguai e Argentina, hoje a Colômbia se mostra tão competitiva quanto qualquer uma dessas.

Sendo a única seleção ainda invicta nessas eliminatórias e enfrentando os peruanos que são os últimos colocados, La Cafetera se mostra favorita mesmo atuando fora de casa.

Palpite 1 - Peru x Colômbia - Colômbia vence em ambos os tempos: 4.15 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o palpite é na vitória da Colômbia diante do Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira (6). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Luis Díaz vem sendo um verdadeiro artilheiro

Díaz começou bem nessa atual temporada europeia. Em três jogos realizados defendendo o Liverpool, da Inglaterra, ele marcou exatamente três gols.

Ainda, é importante considerar também que ao olhar para a lista de artilheiros das Eliminatórias da Conmebol, ele é o terceiro jogador com mais gols, tendo anotado dois.

Enfrentando o Peru, que tem a segunda pior defesa da competição, é provável que Luis Díaz consiga deixar o dele neste confronto.

Palpite 2 - Peru x Colômbia - Díaz marca a qualquer momento: 3.00 na Betano.

Pode ser um jogo de muitos gols

A Copa América deste ano, de certa forma, tem sido econômica quando o assunto é bola na rede. Porém, isso pode começar a mudar.

Com mais vagas direcionadas à América do Sul para o novo mundial, até o sétimo colocado tem chances de ir para o torneio. Sendo assim, o Peru deve tentar se abrir neste jogo para tentar um resultado positivo em casa.

Imaginando este cenário, a Colômbia pode se aproveitar dos espaços e aproveitar os contra-ataques, o que pode elevar o número de gols neste jogo.

Palpite 3 - Peru x Colômbia - Mais de 1,5 gols: 1.42 na Betano.