Palpite Peru x Canadá - Copa América - 25/6/24

Nesta terça-feira (25), às 19h, a seleção do Peru, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Copa América, enfrenta a seleção canadense.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no Children's Mercy Park, localizado em Kansas City.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Canadá ou empate 1.36 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.45 na Betano Intervalo com mais gols Segundo tempo 2.22 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Canadá parece ter mais potencial

Ao considerar a estreia de Canadá e Peru nesta edição da Copa América, podemos observar que os canadenses demonstraram uma forma de jogo melhor.

Embora tenha perdido para a Argentina por 2 a 0, a equipe do Canadá conseguiu em alguns momentos propor o jogo, tanto que finalizou dez vezes.

Por outro lado, o Peru, ainda que tenha empatado em 0 a 0 na sua estreia, não realizou um bom jogo diante do Chile. Sendo assim, acreditamos que o Canadá não será derrotado nesse duelo.

Palpite 1 - Peru x Canadá - Canadá ou empate: 1.36 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Canadá deve vencer ou, então, é possível haver um empate no jogo contra o Peru, na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ambos precisam vencer

Em um torneio curto, qualquer vacilo pode ser fatal. Nesse caso, Peru e Canadá entendem a importância de pontuar nessa partida.

Dessa forma, evidentemente, para conseguir alcançar os três pontos, ambos precisam encontrar os caminhos da rede nesse duelo.

Assim, visto que um empate pode ser fatal para ambos, os dois times devem jogar buscando a vitória. Ainda, vale mencionar que houve pelo menos dois gols em sete dos últimos oito jogos do Canadá.

Palpite 2 - Peru x Canadá - Mais de 1,5 gols: 1.45 na Betano.

O segundo tempo vem sendo movimentado nos jogos do Canadá

Com exceção do empate por 0 a 0 em amistoso contra a França, nos últimos cinco jogos do time canadense, em todos eles o segundo tempo foi a metade com mais gols.

Inclusive, em sua estreia na Copa América, na derrota para a Argentina, o Canadá segurou o empate no primeiro tempo, mas no segundo foi derrotado por 2 a 0.

Sendo assim, há indícios de que nessa partida haverá mais gols na etapa complementar, tal como vem sendo nas partidas recentes do Canadá.

Palpite 3 - Peru x Canadá - Segundo tempo com mais gols: 2.22 na Betano.