Palpite: Palmeiras x Coritiba – Campeonato Brasileiro – 4/6/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o confronto deste domingo entre Palmeiras e Coritiba.

O Palmeiras recebe este domingo o Coritiba em jogo da rodada nove do Brasileirão série A. Os dois times estão em extremos opostos da tabela, o Verdão em segundo lugar e o Coxa em último, com uma diferença de 13 pontos entre os dois.

Confira opções de palpites Palmeiras x Coritiba

Veja quais são as dicas de apostas para o jogo do brasileirão entre Palmeiras e Coritiba:

Palmeiras vence

1,22 na bet365

1,21 na Betano

1,20 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam - Não

1,53 na bet365

1,47 na Betano

1,47 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols - Sim

1,66 na bet365

1,70 na Betano

1,61 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Palmeiras persegue Botafogo

O Palmeiras viu esta semana a sua série de 15 jogos sem perder ser interrompido com uma derrota contra o Fortaleza por 1 a 0. O jogo era da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, com Verdão, ainda assim, a se qualificar, pois tinha vencido o jogo de ida por 3 a 1.

No Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira também vacilou ao empatar a 1-1 contra o Atlético Mineiro, no Mineirão.

O Palmeiras continua sem perder na Série A, mas viu o Botafogo aumentar a vantagem no primeiro lugar para cinco pontos, após bater o América-MG por 2 a 0.

Aposta 1 - Palmeiras x Coritiba – Palmeiras vence: 1,22 na bet365, 1,21 na Betano e 1,20 na Sportingbet.

Verdão é forte em casa

Nos quatro jogos disputados no Allianz Parque, venceu três e empatou um, marcou nove gols e sofreu quatro.

Este domingo o Coritiba não deverá conseguir surpreender contra um dos times mais fortes da América do Sul.

O Coxa leva 14 partidas sem vencer, somando seis empates e oito derrotas em todas as competições. Na Série A tem três pontos e está bem lá no fundo da tabela.

Aposta 2 - Palmeiras x Coritiba – Ambas as equipes marcam - Não: 1,53 na bet365, 1,47 na Betano e 1,47 na Sportingbet.

Problemas dentro e fora do gramado

O Coritiba está muito mal dentro de campo, porque atravessa uma grave crise financeira. Em consequência, o elenco dificilmente será reforçado de forma adequada na próxima janela de transferências.

Nem a troca de treinador veio ajudar o time que tem sete gols marcados e 17 sofridos na Série A. Fora de casa tem um empate e três derrotas, quatro gols marcados e 10 sofridos.

Aposta 3 - Palmeiras x Coritiba – Mais de 2,5 gols - Sim: 1,66 na bet365, 1,70 na Betano e 1,61 na Sportingbet.