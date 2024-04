Palpite Palmeiras x Santos - Campeonato Paulista - 6/4/24

Pelo segundo jogo da final do campeonato estadual de São Paulo, a equipe do Palmeiras recebe o time do Santos.

O confronto acontece no dia 7 de março (domingo), no Allianz Parque, em São Paulo. Confira neste artigo os palpites para este clássico decisivo, que definirá o campeão paulista de 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.50 na Betano Time campeão Palmeiras 1.83 na Betano Total de gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 1.72 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras forte como mandante

Quando joga em casa, o time tem se saído muito bem. No Campeonato Paulista, realizou oito partidas nesta condição, vencendo sete e empatando uma.

A última vez que o Palmeiras perdeu em casa foi em outubro de 2023. Na ocasião, os jogadores foram derrotados pelo Atlético-MG por 2 a 0 no Brasileirão.

Sendo assim, a derrota no primeiro jogo da final e o empate em sua estreia na Libertadores não são motivos o suficiente para abalarem a confiança alviverde.

Palpite 1 - Palmeiras x Santos - Palmeiras vence: 1.50 na Betano.

Palmeiras pode ser tri

Durante o bi-campeonato alcançado pelo Palmeiras, o clube foi derrotada no primeiro jogo da final pelo São Paulo e, no ano seguinte pelo Água Santa.

Porém, na partida de volta, realizada no Allianz, o Verdão conseguiu se sobressair nas duas ocasiões, vencendo ambos os duelos por 4 a 0.

Sendo assim, demonstrando esse poder de reação em casa e embalado por cinco finais consecutivas, o Verdão parece mais preparado para vencedor final do torneio.

Palpite 2 - Palmeiras x Santos - Palmeiras campeão: 1.83 na Betano.

Os artilheiros do campeonato vão a campo

O Palmeiras tem se destacado com um ataque muito eficiente neste campeonato. Em 15 partidas disputadas, o time conseguiu marcar exatamente 26 gols.

Outro ponto importante para ser destacado é que o Palmeiras conta com dois dos principais goleadores do campeonato em seu elenco.

Flaco López, o artilheiro máximo do torneio, já balançou as redes dez vezes, enquanto Raphael Veiga contribuiu com seis gols.

Palpite 3 - Palmeiras x Santos - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.72 na Betano.