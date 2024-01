Palpite Palmeiras x Santos - Campeonato Paulista - 28/1/24

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 28 de janeiro (domingo), no Allianz Parque, em São Paulo.

Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este Clássico da Saudade válido pelo Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.62 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim para ambos marcam 2.05 na Betano Tempo com mais gols Primeiro tempo 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras começa a engrenar

Ainda que tenha iniciado sua campanha de 2024, de certa forma, decepcionando ao ficar apenas em um empate contra o Novorizontino, por 1 a 1, a equipe Alviverde conseguiu dar uma resposta no jogo seguinte.

Na segunda rodada, o Verdão triunfou sobre a Inter de Limeira por 3 a 2. É verdade que seu desempenho não foi totalmente convincente, mas já se vê melhoras em relação ao primeiro jogo.

O Santos, por sua vez, é o único time com 100% de aproveitamento neste Paulistão. Mas agora, em um clássico contra o Palmeiras, fora de casa, o favoritismo fica do lado do time da capital, que tem um elenco mais qualificado.

Palpite 1 - Palmeiras x Santos - Palmeiras vence: 1.62 na Betano.

Palmeiras marcou e sofreu gols em seus dois jogos

Em suas duas partidas neste Campeonato Paulista, tanto na primeira quanto na segunda rodada, os dois jogos do Palmeiras tiveram as duas equipes conseguindo anotar gols.

Do lado Santista, em uma de suas duas partidas nesta edição do estadual, os dois times balançaram as redes. Isso aconteceu justamente em seu jogo mais recente, quando venceu a Ponte Preta por 3 a 1.

Ainda, vale mencionar que no retrospecto histórico do confronto ambos têm média superior a um gol por jogo. Em 309 jogos, o Palmeiras marcou 516 gols (média de 1,67), já o Santos marcou 422 (1,37).

Palpite 2 - Palmeiras x Santos - Sim para ambos marcam: 2.05 na Betano.

O primeiro tempo pode ser decisivo

As duas equipes chegam para este clássico buscando uma vitória. Afinal, um resultado positivo em um clássico pode dar um ânimo novo para ambos os times.

Dessa forma, esperamos um jogo bastante disputado desde os minutos iniciais. Nesse sentido, acreditamos na possibilidade da etapa inicial ser o tempo com mais gols.

Esse palpite se baseia no fato de que no jogo mais recente do Palmeiras, o primeiro tempo foi a metade com mais tentos. Ainda, o Santos conseguiu anotar dois gols no primeiro tempo de seu jogo recente contra a Ponte Preta.

Palpite 3 - Palmeiras x Santos - Primeiro tempo metade com mais gols: 3.10 na Betano.