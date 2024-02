Palpite Palmeiras x Mirassol - Campeonato Paulista - 24/2/24

Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, a equipe do Palmeiras, atuando como mandante, recebe o time do Mirassol.

O confronto acontece no dia 24 de fevereiro (sábado), no Estádio Allianz Parque, na capital paulista. Confira, portanto, as análises e os palpites que nosso time de editores separou para este importante compromisso do Paulistão.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.47 na Betano Jogador a marcar Endrick a qualquer momento 2.50 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 gols 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Verdão segue sendo o único invicto do Paulistão 2024

O Palmeiras não é o principal candidato ao título do Campeonato Paulista à toa. A equipe de Abel Ferreira vem mostrando ao longo dos anos que é um dos times mais fortes do Brasil.

Até aqui, em oito jogos disputados, o Alviverde acumula cinco vitórias e três empates. Como resultado, lidera sua chave com 18 pontos e é o vice-líder na classificação geral, atrás apenas do Santos, que tem um jogo a mais.

O Mirassol, por sua vez, faz também uma boa campanha no Paulistão, sendo o segundo colocado do Grupo C. Porém, o que nos leva a acreditar em uma vitória do Palmeiras, se deve ao fator casa e a disparidade técnica entre os dois elencos.

Palpite 1 - Palmeiras x Mirassol - Palmeiras vence: 1.47 na Betano.

A estrela do Verdão volta a ser destaque

Reintegrado ao elenco após o insucesso da Seleção Brasileira pré-olímpica, o jovem atacante Endrick retornou ao time do Palmeiras e já vem se mostrando novamente como um jogador decisivo.

Em sua partida mais recente, em um dérbi paulista, Palmeiras e Corinthians ficaram empatados por 2 a 2. Um dos gols do Verdão foi anotado justamente por Endrick.

Em 2024, o atleta, já negociado com o Real Madrid, marcou três gols. Um deles no clássico com o Corinthians e os outros dois em jogos com a Seleção Brasileira pré-olímpica

Palpite 2 - Palmeiras x Mirassol - Endrick marca a qualquer momento: 2.50 na Betano.

Palmeiras com o segundo melhor ataque

Com 13 gols marcados em oito jogos (média de 1,62), o Palmeiras se posiciona como segundo melhor ataque. É necessário observar ainda que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo a menos em relação às demais equipes.

Nesse sentido, considerando que o Verdão conta com dois dos principais artilheiros do Paulistão em seu elenco, Flaco Lópes e Raphael Veiga (ambos com quatro gols), é provável acreditar que a equipe possa marcar neste confronto.

Outro ponto interessante é que a equipe comandada por Abel Ferreira teve o melhor ataque do Brasileirão de 2023. Embora em uma nova temporada, a base estrutural do time segue a mesma.

Palpite 3 - Palmeiras x Mirassol - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.65 na Betano.