Palpite Palmeiras x Internacional - Campeonato Brasileiro - 17/4/24

O atual bicampeão brasileiro fará o primeiro jogo em seus domínios na Série A, recebendo o Colorado de Eduardo Coudet.

Palmeiras e Internacional ambos colocam a prova os seus 100% de aproveitamento após vitórias na primeira rodada. Confira aqui nossos palpites para esta partida no Allianz Parque.

Verdão dominou último duelo entre as equipes

Já perto do fim do Brasileirão de 2023, o Internacional visitou o Palmeiras, então na Arena Barueri. Na ocasião, o visitante foi presa fácil diante da equipe que viria a conquistar o título nacional.

O Verdão superou o Colorado pelo segundo turno do último Campeonato Brasileiro por 3-0, jogo que fez parte da sequência de seis vitórias seguidas em casa do Verdão na competição.

Em preparação para esse duelo, o momento do Palmeiras também é bem positivo, vencendo os seus três jogos mais recentes, cada um por uma competição diferente.

Palpite 1 - Palmeiras x Internacional - Vitória do Palmeiras: 1.70 na Betano.

Atacante colombiano foi bem ativo na 1ª rodada

Sem poder atuar no Estadual já que não pôde ser inscrito, chegando ao Inter com a temporada em andamento, Rafael Borré atuou apenas quatro vezes pelo Colorado no ano.

Na estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro, Borré pode até não ter balançado as redes, mas apareceu com frequência no jogo.

O camisa 19 teve seis finalizações diante do Bahia no último sábado (13), sendo quatro no alvo do goleiro do Tricolor de Aço.

Palpite 2 - Palmeiras x Juventude - Rafael Borré acertar o alvo a qualquer momento: 1.50 na Betano.

Bom desempenho do Verdão para fechar jogos

A última partida no qual a equipe palmeirense chegou a ser vazada no segundo tempo foi a ida da final do Paulistão, quando perdeu para o Santos por 1-0.

Nas suas últimas quatro atuações, o Verdão não sofreu nenhum gol na etapa complementar.

Este período inclui três vitórias e um empate, com o Palmeiras superando Santos, Liverpool-URU e Vitória, além de ficar no empate com o San Lorenzo.

Palpite 3 - Palmeiras x Internacional - Internacional não marcar no segundo tempo: 1.52 na Betano.