Palpite Palmeiras x Botafogo-SP - Copa do Brasil - 2/5/24

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o Botafogo-SP.

A partida acontece no dia 2 de maio (quinta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. Dessa forma, confira neste artigo as dicas de apostas selecionadas por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não Palmeiras vence e Não 1.75 na Betano Jogador a marcar Endrick a qualquer momento 1.98 na Betano Gols Mais/Menos Botafogo-SP menos de 0,5 1.65 na Betano

Palmeiras é o favorito incontestável

O Verdão tem um elenco muito superior em comparação ao do Botafogo-SP. Além disso, tem um histórico de vitória muito amplo contra o time do interior, foram 58 vitórias alviverde e 12 do Botafogo.

No encontro mais recente entre esses times, pelo Campeonato Paulista 2024, a equipe de Abel Ferreira venceu por 1 a 0, ainda na primeira fase do campeonato.

Desde que chegou ao Palmeiras, o treinador português ainda não foi derrotado nenhuma vez para o Botafogo-SP. Dessa forma, os indícios sugerem um novo triunfo do Palestra.

Palpite 1 - Palmeiras x Botafogo-SP - Palmeiras vence e não para ambos marcam: 1.75 na Betano.

Endrick pode brilhar

Eleito craque do Campeonato Paulista de 2024, a jovem estrela do Palmeiras vem aproveitando cada oportunidade, visto que deixará a equipe no meio do ano, quando se mudará para o Real Madrid.

O jogador deve ser escalado por Abel Ferreira e deve ser uma peça fundamental da equipe na busca por um resultado positivo neste primeiro jogo.

Dessa forma, imaginando uma partida de domínio do Verdão, as chances de que Endrick tenha boas oportunidades de finalização ficam bastante evidentes.

Palpite 2 - Palmeiras x Botafogo-SP - Endrick marca a qualquer momento: 1.98 na Betano.

Verdão apresenta uma defesa consistente em 2024

Nos últimos oito jogos diretos entre esses dois times, em todos eles o Palmeiras conseguiu sair de campo com o placar limpo. A última vez que o Botafogo-SP marcou contra o Palmeiras, foi ainda na temporada de 2014.

Nesta atual temporada, o Palmeiras vem apresentando uma defesa consistente, inclusive, nos últimos cinco jogos disputados, a equipe foi vazada em apenas uma oportunidade.

Dessa forma, por ter um elenco qualificado e uma defesa robusta, ainda tendo o mando de campo, o Palmeiras deve tentar deixar o campo sem ser vazado.

Palpite 3 - Palmeiras x Botafogo-SP - Botafogo-SP menos de 0,5 gols: 1.65 na Betano.