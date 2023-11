Palpite Palmeiras x América-MG - Campeonato Brasileiro - 29/11/23

Saiba quais os palpites para o jogo do Brasileirão entre Palmeiras e América-MG.

Em uma partida decisiva da trigésima sexta rodada, o Palmeiras terá pela frente o América-MG. O embate está marcado para acontecer no dia 29 de novembro (quarta-feira), e como palco terá o Allianz Parque, em São Paulo.

Aqui no artigo, dê uma olhada nas análises e palpites meticulosamente escolhidos pelo nosso especialista em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Resultados Especiais Palmeiras ganha por 3 ou mais gols 2.25 na Betano Jogador a marcar Endrick a qualquer momento 1.83 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 1.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Palmeiras em busca de mais um título

Maior campeão brasileiro e atual vencedor da competição, o Verdão conseguiu uma impressionante reação no Campeonato Brasileiro 2023 e agora só depende de si para ser o vencedor final.

Enquanto isso, do outro lado, o América-MG foi o primeiro time matematicamente a ser rebaixado para a Segunda Divisão. Dessa forma, de certa maneira, os mineiros não almejam mais nada na competição.

Com isso, e atrelado ao fator casa, esse duelo de extremos entre o primeiro e o último colocado, melhor ataque e pior defesa, se desenha com amplo favoritismo do Palmeiras, que deve vencer sem maiores dificuldades.

Palpite 1 - Palmeiras x América-MG - Palmeiras ganha por 3 ou mais gols: 2.25 na Betano.

Esperança na jovem estrela

A jovem estrela do Palmeiras, Endrick, de 17 anos, vem sendo uma peça fundamental nessa corrida do Palmeiras em busca do título nacional. O jogador tem sido decisivo em diversos momentos.

Imaginando uma abordagem extremamente ofensiva do Palmeiras neste confronto, uma vez que os comandados de Abel Ferreira precisam da vitória, é de se imaginar que sobre espaços para que o atacante colabore ofensivamente.

Neste campeonato, o jogador realizou 28 jogos e conseguiu ir às redes em nove ocasiões (média de 0,32). Para se ter uma ideia, de forma comparativa, Endrick marcou o mesmo número de gols que Germán Cano anotou no Brasileirão 2023.

Palpite 2 - Palmeiras x América-MG - Endrick marca a qualquer momento: 1.83 na Betano.

Palmeiras vem sendo mais efetivo na segunda etapa

É justo acreditar que o Palmeiras não vá se limitar a marcar gols apenas no segundo tempo, pois sua busca pelo gol deve acontecer desde o apito inicial da partida.

Porém, o que nos leva a crer na possibilidade da segunda etapa ser a metade com mais gols, se deve, principalmente, ao retrospecto recente do Alviverde Paulista: seus últimos dois jogos recentes tiveram mais gols no segundo tempo.

Com o América-MG, algo semelhante ocorreu em seu jogo recente, quando perdeu por 3 a 0 para o Flamengo na rodada passada. A equipe levou dois gols no segundo tempo do jogo.

Palpite 3 - Palmeiras x América-MG - Segundo tempo metade com mais gols: 1.87 na Betano.