Palpite Osasuna x Athletic Club - LaLiga - 03/01/2026

Nossos especialistas trazem as melhores dicas de apostas para o seu palpite de Osasuna x Athletic Club pela LaLiga em 03/01/2026.

Melhores palpites para Osasuna x Athletic Club:

Nossa análise: momento das equipes

O Osasuna recebe o Athletic Club pela 18ª rodada da LaLiga, em um duelo que, na prévia, se apresenta como um dos mais incertos da jornada, especialmente complexo para os palpites.

O time rojillo parece estar em um melhor momento, respaldado por duas vitórias em casa e apenas uma derrota como visitante em suas apresentações recentes, resultados que lhe permitiram ganhar confiança.

Além disso, o bom desempenho na Copa do Rei, onde o Osasuna conseguiu vitórias que deram maior consistência à equipe, contribui para uma sensação de solidez competitiva.

Do outro lado, o Athletic Club chega após duas derrotas consecutivas, um cenário que aumenta a incerteza sobre seu desempenho imediato e gera dúvidas quanto à sua estabilidade.

Embora o Athletic tenha conseguido vencer em suas duas últimas visitas ao Osasuna, seu desempenho ao longo da temporada tem sido irregular, de modo que esse antecedente não garante um panorama claro para este confronto.

Prováveis escalações para Osasuna x Athletic Club

Osasuna: Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Rosier; Torró, Mocayola; Muñoz, Oroz, García; Budimir.

Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Williams; Guruzeta.

1ª Palpite Osasuna x Athletic Club: Osasuna ou empate e mais de 1.5 gols

Dada a irregularidade nos resultados de ambos os times, optar claramente por um dos dois se torna uma tarefa complexa. O contexto prévio não oferece muitas garantias para um palpite direto.

Por esse motivo, optamos por uma dupla chance a favor do Osasuna. O time da casa chega em bom momento, com duas vitórias consecutivas em casa, enquanto o Athletic venceu apenas um dos seus últimos cinco jogos como visitante.

Além disso, o Osasuna tem uma média de mais de dois gols por jogo em suas últimas apresentações, o que abre a porta para uma aposta combinada.

Nesse sentido, a opção de dupla chance Osasuna junto com mais de 1.5 gols se apresenta como uma alternativa atraente.

Palpite 1 para Osasuna x Athletic Club: Osasuna ou empate e mais de 1.5 gols 2.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Osasuna x Athletic Club nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

2ª Palpite Osasuna x Athletic Club: Ambos não marcam

A aposta de que ambos não marcam aparece como uma das opções com maior probabilidade, algo que também se reflete nas odds das casas de apostas.

O Osasuna acumula três partidas consecutivas na LaLiga em que ambos os times não marcaram, uma tendência que reforça a ideia de um encontro com poucas concessões defensivas.

Por sua vez, o Athletic apresentou esse mesmo cenário em quatro dos seus últimos cinco jogos, de modo que, segundo as estatísticas, um duelo fechado se perfila novamente como uma opção muito viável.

Palpite 2 para Osasuna x Athletic Club: Ambos não marcam 1.75 na Betano.

3ª Palpite Osasuna x Athletic Club: Ante Budimir marca gol

O atacante do Osasuna, Ante Budimir, atravessa talvez um dos seus melhores momentos da temporada, sendo uma peça-chave na linha de ataque do time rojillo.

Embora some seis gols no campeonato, chega com a confiança em alta após marcar dois gols na vitória contra o Alavés e anotar um gol decisivo na recente fase da Copa do Rei.

O atacante croata tem sido parte fundamental dos bons resultados recentes do Osasuna e, por sua atual forma e protagonismo ofensivo, vemos como provável uma nova anotação da sua parte.