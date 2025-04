Palpite Once Caldas x Fluminense - Sul-Americana - 01/04/2025

Fluminense busca quebrar jejum de vitórias diante do Once Caldas no Palogrande

Once Caldas e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (01/04) no estádio Palogrande, na Colômbia em jogo válido pela 1ª rodada da Sul-Americana.

Confira alguns palpites sobre a partida.

Mercado Palpites Odds na Superbet Gols Menos 3,5 1.17 Dupla chance Once Caldas ou Fluminense 1.35 Time da casa marca SIM 1.65

Odds podem sofrer alterações. Última atualização em 30/03 às 16:55h.

Desempenho recente das equipes

O Once Caldas chega à disputa da Sul-Americana após superar os Millonarios por 1-0 na fase qualificatória. Na atual temporada, o clube conquistou oito vitórias em 14 jogos, com cinco delas no Campeonato Colombiano.

A equipe de Hernán Darío ocupa a 10ª posição no campeonato, com 16 pontos conquistados em 11 rodadas. No último jogo antes da estreia na Sul-Americana, o Once Caldas venceu o Llaneros por 1-0, com gol de Jefry Zapata.



O Fluminense, por sua vez, estreia na Sul-Americana após uma derrota por 2-0 para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quase um mês, o retrospecto recente do Tricolor Carioca não é dos melhores.

A última vitória do time foi no mata-mata da Copa do Brasil, quando venceu o Caxias por 2-1. Desde então, o Fluminense acumulou duas derrotas, incluindo uma para o rival Flamengo pelo Cariocão, e dois empates.

Prováveis escalações

Provável escalação do Once Caldas - James Aguirre; Cuesta, Castaño, Malagón, Patiño; Arteaga, Mateo García; Alejandro García, Michael Barrios; Dayro Moreno e Jefry Zapata.

Provável escalação do Fluminense - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Ignácio, Renê; Hércules (Bernal), Martinelli, Lima; Arias, Canobbio, Germán Cano.

As expectativas de muitos gols na partida são baixas

Nos últimos quatro jogos, o Fluminense marcou apenas um gol. Além disso, em 18 jogos disputados este ano, a equipe marcou mais de dois gols na mesma partida apenas quatro vezes.

O Once Caldas, por sua vez, marcou 12 gols em 12 jogos oficiais esta temporada, com uma média de 1,0 gol por jogo. Embora não seja uma estatística ruim, o time colombiano não costuma marcar muitos gols por partida. O Once Caldas só marcou mais de dois gols no mesmo jogo em apenas três jogos desde o início do ano.

Considerando essas estatísticas, não é esperado que o jogo seja marcado por muitos gols. As equipes parecem ter dificuldades em marcar gols em grande quantidade, o que pode resultar em um jogo mais fechado e com menos gols.

Palpite 1 – Menos 3,5 gols com odds 1.17 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Once Caldas x Fluminense nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dupla chance

Nos 14 jogos desta temporada, o Once Caldas empatou apenas uma vez fora de casa, diante do Deportivo Pereira. Geralmente, o time perde ou ganha. Já o Fluminense nos últimos sete jogos contou com apenas dois empates. Ambas as equipes tendem a buscar o resultado ou ceder, com o empate sendo menos frequente.

Com base nessa estatística, a previsão é de vitória dos mandantes ou do visitante. A Dupla Chance Once Caldas ou Fluminense é um palpite interessante.

Palpite 2 – Once Caldas ou Fluminense com odds de 1.35 na Superbet

Possibilidade de Gols do Once Caldas

Embora o Once Caldas não tenha um alto volume de gols por jogo, a equipe marca ao menos uma vez, segundo as estatísticas. Jogando em casa, essa média sobe ainda mais. Foram 9 gols marcados em 5 jogos como mandante na atual temporada, somando uma média de 1,8 gols por partida. O fator casa/torcida pode influenciar o desempenho da equipe, e a previsão é de ao menos um gol dos donos da casa.

Palpite 3 – Onde Caldas marca com odds 1.65 na Superbet